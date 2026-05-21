Sénégal: Coupe du monde - Pape Thiaw publie sa liste, Sapoko Ndiaye en nouvelle recrue

Dakar — Le sélectionneur des Lions du football, Pape Thiaw a publié ce jeudi une liste de 28 joueurs pour la Coupe du monde 2026, marquée par l'arrivée de Bara Sapoko Ndiaye dans la Tanière et le retour des attaquants Bamba Dieng et Assane Diao, mais également d'Ilay Camara, grands absents de la dernière Coupe d'Afrique des nations.

L'arrivée du milieu du Bayern Munich (élite allemande) et le retour des attaquants Bamba Dieng (Lorient) et Assane Diao (Como) représentent un grand renfort pour le groupe du Sénégal pour le Mondial 2026, prévu du 11 juin au 19 juillet aux États-Unis, au Canada et au Mexique.

Ilay Camara retrouve aussi la Tanière après avoir raté la dernière Coupe d'Afrique des nations.

Pape Thiaw n'a pas fait de révolution au final et a gardé l'ossature de son équipe, en rappelant la plupart des joueurs ayant participé à la conquête du deuxième titre continental remporté par les Lions le 18 janvier dernier.

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Le Sénégal, huitième de finaliste en 2022 au Qatar, va disputer en 2026 sa quatrième Coupe du monde correspondant à sa troisième phase finale consécutive à cette compétition, après 2018 et 2022.

Les Lions sont logés dans la même poule que la France, la Norvège et l'Irak.

Voici la liste des Lions pour la Coupe du monde :

- Gardiens : Édouard Mendy (Al Ahly), Mory Diaw (Le Havre), Yevhan Diouf (Nice)

- Défenseurs : Kalidou Koulibaly (Al-Hilal), Abdoulaye Seck (Maccabi Haifa), Mamadou Sarr (Chelsea), Moussa Niakhaté (Lyon), Antoine Mendy (Nice), El Hadji Malick Diouf (West Ham), Ismaël Jakobs (Galatasaray), Krépin Diatta (Monaco), Ilay Camara (Anderlecht), Moustapha Mbow (Paris FC)

- Milieux : Gana Guèye (Everton), Pape Guèye (Villareal), Lamine Camara (Monaco), Habib Diarra (Sunderland), Pathé Ciss (Rayo Vallecano), Pape Matar Sarr (Tottenham), Bara Sapoko Ndiaye (Bayern Muncih)

- Attaquants : Sadio Mané (Al Nassr), Ismaila Sarr (Crystal Palace), Ilimane Ndiaye (Everton), Ibrahima Mbaye (PSG), Assane Diao (Como), Chérif Ndiaye (Samsunspor), Nicolas Jackson (Bayern), Bamba Dieng (Lorient)