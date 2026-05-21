Sénégal: 'Les mots façonnent le monde', essai du diplomate sénégalais Oumar Demba Ba, à paraître le 4 juin

Dakar — Le diplomate sénégalais Oumar Demba Ba va faire paraître le 4 juin prochain, aux éditions L'Harmattan, un essai intitulé "Les mots façonnent le monde", dans lequel il aborde "la force du mot" à travers de grands discours ayant marqué l'histoire des peuples sur divers continents.

"Cet essai explique comment le discours est un outil de communication, écrit ou oral. L'auteur aborde ici la force du mot à travers quelques grands discours qui ont marqué l'histoire des peuples sur divers continents", lit-on dans la note de l'éditeur.

L'ancien ministre sénégalais des Affaires étrangères, Mankeur Ndiaye, a préfacé le livre de 190 pages aux allures d'un témoignage partant de trente-trois années d'expérience de l'auteur au service de la diplomatie sénégalaise, dont vingt-quatre comme conseiller diplomatique de deux présidents de la République.

Dans le livre, Oumar Demba Ba partage ainsi son expérience pratique de l'art du discours, des coulisses discrètes de sa rédaction jusqu'à sa mise en lumière sur le devant de la scène publique, fait savoir la maison d'édition.

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Le diplomate sénégalais retrace en même temps les fondamentaux de la diplomatie en général, sénégalaise en particulier, jette un regard critique et lucide sur les enjeux et mutations complexes du multilatéralisme contemporain, tout en mettant en exergue l'avènement de la "diplomatie 2.0", à l'ère des technologies modernes.