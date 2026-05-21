Sénégal: Ourossogui - Bientôt la fin du 'calvaire hydrique' avec la construction d'un nouveau forage

Ourossogui — Le "calvaire hydrique" sera bientôt levé à Ourossogui, avec la construction d'un forage d'un débit de 100m3/heure, assure le conseiller technique du directeur général de l'Office des forages ruraux (OFOR), Abdourahmane Diallo.

"Nous sommes très conscients des déficits d'eau auxquels la ville de Ourossogui se trouve confrontée depuis quelques temps. Avec le débit attendu du forage en construction, qui tourne au tour de 100m3/heure, nous pensons que le calvaire hydrique sera bientôt levé à Ourossogui", a dit M. Diallo.

S'exprimant au terme d'une visite sur le chantier de l'ouvrage en construction, mercredi, il a soutenu que l'OFOR espère que cette infrastructure sera d'un "impact très significatif et positif pour les usagers de la ville".

Avec la Sénégalaise des eaux rurales (SDER) présente à Ourossogui, l'OFOR va améliorer la qualité de l'eau dans cette commune du département de Matam, selon Abdourahmane Diallo.

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M. Diallo s'est dit très rassuré de l'état d'avancement des travaux du forage, d'une profondeur de 80 mètres, ajoutant qu'à ce rythme, la profondeur finale de 150 mètres "sera atteinte" en fin de semaine.

"Il faut rappeler que la zone de Ourossogui est alimentée par quatre forages, notamment les F1, F2, F3 et F4. Mais, récemment, on a constaté des problèmes avec le forage F2 et des baisses de débit avec le F3, sans compter l'arrêt du F2. Quand on a été saisi par l'autorité, nous avons mobilisé tous les moyens possibles pour réaliser à temps ce forage", a expliqué M. Diallo.

Pour sa part, le directeur général de la SDER, Mouhamadou Lamine Diakhaté, a fait savoir que ce nouveau forage permettra "d'apporter une capacité supplémentaire de plus de 100m3/heure afin de soulager" les populations de Ourossogui.

Il a informé qu'un plan d'actions a été élaboré pour "atténuer les impacts liés à l'arrêt du forage F2", avec un maillage du réseau et une hausse de la capacité de production des autres infrastructures hydrauliques.

Les populations d'Ourossogui n'ont cessé de déplorer les pénuries d'eau récurrentes constatées depuis quelques semaines, sans compter la coloration en rouge du liquide issu des forages.