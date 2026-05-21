Sénégal: Fatick - Un officiel plaide pour la protection de l'abeille

Toubacouta — Le directeur des industries animales au ministère de l'Agriculture a plaidé pour une meilleure protection de l'abeille, soulignant que cela revient à "protéger la nature et la souveraineté alimentaire".

"Protéger l'abeille, c'est protéger la nature et notre souveraineté alimentaire, d'autant que la production annuelle de miel est estimée à 10 000 tonnes et 5 000 tonnes de cire", a déclaré Fafa Sow.

Il prenait part à la célébration de la quatrième édition de la Journée mondiale de l'abeille, mercredi, à Toubacouta, dans la région de Fatick, sur le thème "Ensemble avec les abeilles, pour les populations et la planète".

"Le miel produit par l'abeille dépend d'une partie essentielle de notre alimentation. La plupart des cultures vivrières repose sur l'action des pollinisateurs. Protéger l'abeille, c'est protéger nos récoltes et notre biodiversité", a soutenu Fafa Sow, également docteur vétérinaire.

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Il a rappelé que l'Etat a mis en place un programme ambitieux réservé à la modernisation de la filière apicole, en vue de rehausser le niveau technique et de productivité.

"Nous avons recensé entre 100 et 150 mielleries avec une prédominance dans la zone sud. Ces entreprises ont besoin de modernisation et d'appui technique pour accroître leur production", a souligné M. Sow.

A cet effet, a-t-il ajouté, il est prévu la mise en place d'un centre de référence dans la commune de Diossong (Foundiougne) pour former, par cohorte, des producteurs de miel.

Ce centre sera équipé de mielleries modernes allant de la production jusqu'à la diversification du miel par emballage.

Il a relevé qu'une composante sera réservée à la synergie de l'ensemble des structures étatiques qui travaillent dans le contrôle qualité et la certification des produits alimentaires.