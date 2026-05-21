Sénégal: Le maire de Rufisque lance les travaux d'adduction d'eau du quartier Darou Rahmane

21 Mai 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Rufisque — Le maire de Rufisque, Oumar Cissé, a procédé, mercredi soir, au lancement des travaux d'adduction d'eau potable du quartier Darou Rahmane, qui visent à raccorder plus de 250 ménages au réseau hydraulique.

D'un coût global de 19 millions de francs CFA, ces ouvrages vont permettre de desservir des zones de Rufisque jusque-là dépourvues d'infrastructures hydrauliques avant la mise en place de branchements individuels.

"Pour nous, il n'est pas possible d'avoir des compromis s'il s'agit d'oeuvrer pour l'accès de nos populations à l'eau potable, car l'eau c'est la vie. Ce n'est plus concevable que les populations de Rufisque se réveillent sans eau", a déclaré l'édile lors de la cérémonie de lancement des travaux.

S'exprimant en présence de plusieurs acteurs communautaires, de représentants d'associations, de notables et guides religieux, le, maire de Rufisque a promis de s'attaquer aux problèmes liés à l'assainissement, à l'éclairage public et aux voiries.

Il s'est aussi engagé à accompagner les groupements de femmes en termes de financements et de formations.

"Nous avons envie de travailler pour Rufisque. Soyons unis la main dans la main pour construire Rufisque", a lancé Oumar Cissé.

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