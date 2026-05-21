Sénégal: Ligue 1 - Le leader TFC rend visite à DSC pour conforter son avance, à deux journées de la fin du championnat

Dakar — Le leader de Ligue 1 de football, Teungueth FC (TFC) effectue un petit déplacement vendredi pour affronter Dakar Sacré-Coeur (DSC), avec l'ambition d'engranger de nouveaux points qui lui permettront de conforter son avance en tête, à l'issue de l'avant-dernière journée du championnat.

Les Rufisquois ont pris une sérieuse option dans la course pour le titre en venant à bout du Stade de Mbour, une victoire qui leur a permis de s'emparer du fauteuil de leader (50 points) et de reléguant son voisin AJEL à la deuxième place du classement.

Vendredi, face à DSC qui cherche à se maintenir dans l'élite, Teungueth FC veut garder son avance de deux points sur ses poursuivants AJEL et Gorée.

En cas de succès, les Rufisquois vont faire un grand pas vers leur la reconquête du titre national, un de leurs objectif cette saison.

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Sous les ordres de Malick Daff, dernier vainqueur du championnat la saison dernière avec le Jaraaf, TFC va aborder l'avant-dernière journée du championnat dans le costume de favori.

Son dauphin et voisin AJEL (48 points) va scruter ce déplacement des "Jaune et Bleu" à Dakar, en espérant un faux pas du leader.

L'équipe d'AJEL a craqué lors de la 28e journée en chutant face aux insulaires, troisièmes au classement, perdant du coup la tête du championnat.

A domicile, au Stade Ngalandou Diouf, les Rufisquois sont dans l'obligation de réagir en renouant avec le succès face à la Linguère de Saint Louis.

Les "Samba Linguère", 14e à égalité avec le premier relégable, SONACOS, vont littéralement jouer leur survie à Rufisque.

Secoué par une crise interne affectant l'encadrement technique, la Linguère compte sur l'expérience de l'ancien sélectionneur des Lions Amara Traoré pour rester dans l'élite, en commençant par un coup face à AJEL.

En embuscade, l'US Gorée, troisième au classement, se rend à Thiès pour affronter Wallydaan, en espérant un faux pas de ses deux devanciers.

La 29e journée de la Ligue 1 sera marquée aussi par le "classique" Jaraaf-Casa Sports.

Déjà assurés de se maintenir au sein de l'élite, les deux équipes qui reviennent de victoires vont livrer un match considéré comme sans en jeu, mais la confrontation entre Ziguinchorois et Médinois sont souvent âprement disputés.

Voici le programme de la 29e journée :

Vendredi

--Stade Caroline Faye : Stade Mbour-Guédiawaye FC (17h)

--Stade de Yoff : Dakar Sacré-Coeur-Teungueth FC (17h)

--Stade Ngalandou Diouf : AJEL-Linguère(17h)

--Stade Djaguily Bagayoko : Jaraaf-Casa Sports (17h)

--Stade Lat Dior : Wallydaan FC-US Gorée (17h)

--Stade Alassane Djigo : AS Pikine-ASC Cambérène (17h)

--Stade municipal de Ngor : US Ouakam-Génération Foot (17h)

--Stade Ely Manel Fall : Sonacos-ASC HLM (17h)