Tunisie: Éducation - Ouverture d'un concours externe pour le recrutement de 26 psychologues

Le ministère de l'Éducation a annoncé, par arrêté publié ce mercredi, l'ouverture d'un concours externe sur épreuves pour le recrutement de psychologues au sein du corps des psychologues des administrations publiques.

Le nombre de postes ouverts est fixé à 26. L'épreuve d'admissibilité se déroulera le 29 août 2026 au Lycée Sadiki (Tunis 1).

Selon l'arrêté du ministère publié au Journal officiel de la République tunisienne (JORT), l'épreuve de psychologie portera sur le premier axe du programme du concours, à savoir la psychologie clinique et la psychopathologie.

Le ministère invite les candidats à déposer leur dossier directement au bureau d'ordre central du ministère de l'Éducation ou à l'envoyer par lettre recommandée, la date limite de réception des candidatures étant fixée au 3 août 2026.

Cette décision s'inscrit dans le cadre du renforcement de la prise en charge psychologique au sein des établissements scolaires et du soutien au corps des psychologues dans les administrations publiques.