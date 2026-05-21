Afrique du Nord: Tempêtes extrêmes en Méditerranée - Jusqu'à 180 millions de personnes exposées

Des tempêtes de plus en plus intenses, comparables à des cyclones tropicaux, se développent en mer Méditerranée et pourraient exposer jusqu'à 180 millions de personnes vivant sur ses littoraux. Ces phénomènes, appelés « medicanes », gagnent en puissance et en fréquence avec la hausse des températures de surface de la mer.

Ces systèmes météorologiques ont déjà provoqué des dégâts majeurs ces dernières années. En mars 2026, le cyclone tropical « Jolina » a touché l'Afrique du Nord, causant d'importants dommages. En 2020 et 2023, les tempêtes « Ianos » et « Daniel » ont frappé la Grèce, tandis que ce dernier a également entraîné une catastrophe humanitaire à Derna, en Libye, avec des milliers de morts et de disparus.

Les « medicanes » sont des dépressions méditerranéennes aux caractéristiques proches des ouragans tropicaux, bien qu'elles ne soient pas identiques. Leur particularité réside dans leur capacité à générer des vents violents et de fortes précipitations sur de vastes zones, sans respecter les frontières nationales. Leur impact est d'autant plus important que la région méditerranéenne compte environ 540 millions d'habitants, dont près d'un tiers vit sur les zones côtières directement exposées.

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Les inondations liées aux pluies diluviennes constituent l'un des principaux dangers associés à ces systèmes. Elles peuvent s'étendre bien au-delà du coeur de la tempête et toucher des superficies équivalentes à plusieurs pays. Les vents extrêmes autour du centre du système aggravent également les dégâts, en influençant la trajectoire des tempêtes et la montée du niveau de la mer.

La fréquence des « medicanes » reste toutefois relativement faible, avec moins de trois événements officiellement recensés par an. Ce faible nombre limite encore les analyses statistiques sur leurs zones de formation privilégiées. Les recherches scientifiques convergent néanmoins sur un point central : la température de la surface de la mer joue un rôle déterminant dans leur intensification.

Selon le programme européen Copernicus sur le changement climatique, la Méditerranée s'est réchauffée d'environ 0,4 °C par décennie entre 1990 et 2020. Cette hausse, bien que modeste en apparence, a des effets significatifs sur l'atmosphère en augmentant l'évaporation et l'énergie disponible pour les tempêtes. Une augmentation de 1 à 2 °C suffit à intensifier fortement les vents et les précipitations.

Plusieurs études récentes confirment le lien entre changement climatique et intensification de ces phénomènes. Une recherche publiée en 2022 sur la tempête « Apollo » a montré que le réchauffement de la mer et de l'atmosphère avait renforcé les précipitations sur la Sicile. D'autres analyses portant sur la tempête « Daniel » indiquent également une aggravation des pluies extrêmes en Libye et dans l'est méditerranéen en raison du changement climatique.

Les chercheurs observent que l'impact le plus marqué concerne l'intensification des précipitations, davantage que celle des vents, même si des variations sont également relevées selon les événements.

Face à ces évolutions, les scientifiques appellent à renforcer les travaux de recherche sur ces systèmes complexes combinant interactions océaniques et atmosphériques. L'objectif est d'améliorer les systèmes d'alerte précoce et la préparation des populations, dans une région particulièrement vulnérable aux catastrophes climatiques.