Tunisie: 1 000 postes en 2026 - Comment le ministère de la Santé recrute ses infirmiers et techniciens

Le ministère de la Santé a confirmé que le recrutement des infirmiers, des techniciens supérieurs et des adjoints de la santé s'effectue conformément aux dispositions de la circulaire ministérielle n° 24 de l'année 2025. Ce processus s'appuie sur les listes d'attente établies au niveau de chaque gouvernorat, sans exiger l'actualisation des demandes d'inscription pour les candidats déjà répertoriés.

En réponse à deux questions écrites adressées par les députés Amal Moueddeb et Youssef Toumi concernant le calendrier d'application de la loi de finances 2026 pour le recrutement des adjoints de la santé inscrits sur les listes d'attente, le ministère a précisé que les opérations d'embauche reposent sur des critères de priorité objectifs et bien définis. Ces critères prennent principalement en compte l'ancienneté de l'année d'obtention du diplôme, puis la moyenne de fin d'études la plus élevée. En cas d'égalité, la priorité est accordée au candidat le plus âgé, garantissant ainsi la transparence et l'égalité des chances pour tous.

Par ailleurs, le ministère a souligné que les candidats ayant changé de gouvernorat de résidence sont tenus de déposer une demande de mise à jour auprès de la Direction régionale de la santé de leur nouvelle région, afin d'être automatiquement inscrits à la fin de la liste de la session de candidature en vigueur dans ce gouvernorat.

Dans sa réponse publiée mercredi par l'Assemblée des représentants du peuple (ARP) sur son site officiel, le ministère a indiqué que les Directions régionales de la santé se chargent d'afficher et de publier ces listes d'attente au grand public, dans le respect des textes législatifs et réglementaires en vigueur et afin de renforcer les principes de transparence.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Concernant la répartition des postes, le ministère a affirmé que le quota des agents paramédicaux est alloué chaque année aux différentes régions sanitaires en fonction de leurs besoins réels et urgents. Cette répartition prend en compte les postes budgétaires autorisés par la loi de finances, tout en accordant la priorité aux spécialités vitales requises dans les services sensibles ainsi que pour les nouveaux projets sanitaires.

Enfin, l'institution a rapporté que 500 adjoints de la santé ont été recrutés au titre du budget 2024, en plus de l'allocation de 800 postes pour l'année 2025 répartis sur l'ensemble des gouvernorats de la République. Pour l'année 2026, la programmation prévoit l'ouverture de 1 000 postes de recrutement d'adjoints de la santé.