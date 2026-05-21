Tunisie: Sfax se mobilise pour un Aïd sans coupures d'eau et d'électricité

Le gouverneur de Sfax, Mohamed Hajri, a présidé une séance de travail consacrée au suivi du niveau de préparation des différents services régionaux et à la coordination de leurs interventions. L'objectif est de garantir un approvisionnement régulier en eau potable et en électricité durant l'été 2026, une période marquée par une hausse de la consommation et par les célébrations de l'Aïd Al Adha.

Lors de cette réunion, le gouverneur a insisté sur la nécessité de mobiliser toutes les ressources humaines et logistiques de la SONEDE (Société Nationale d'Exploitation et de Distribution des Eaux) et de la STEG (Société Tunisienne de l'Électricité et du Gaz). Il a également appelé à intensifier les interventions de terrain urgentes afin de limiter les perturbations et les coupures répétées, en particulier sur l'axe sud du gouvernorat pendant les jours de l'Aïd.

Il a réaffirmé que garantir la continuité de l'approvisionnement en eau potable constitue une priorité absolue et un droit constitutionnel pour le citoyen. Il a ainsi exhorté les responsables à veiller scrupuleusement à éviter les coupures d'eau durant la période de l'Aïd Al Adha, et à intervenir rapidement pour réparer les pannes techniques et résoudre les divers problèmes urgents dans les plus brefs délais.

Enfin, la séance a été l'occasion de souligner l'importance d'une réactivité rapide face aux signalements des citoyens et d'assurer le suivi des réclamations reçues. Il a également été décidé de mettre en place un mécanisme de suivi périodique des interventions menées par les différentes parties concernées, afin de garantir le bon fonctionnement des services de base et le confort des citoyens.

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