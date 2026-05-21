Tunisie: Pèlerinage - La Fondation Fidâa prend en charge 21 ayants droit de martyrs

Un vol de la compagnie Tunisair a décollé ce mercredi, aux alentours de 19h30, depuis le terminal 2 de l'aéroport international de Tunis-Carthage. À son bord se trouvaient 21 ayants droit de martyrs des attentats terroristes et de la Révolution, entièrement pris en charge par la Fondation Fidâa -- l'institution chargée de l'assistance aux victimes des attaques terroristes parmi les militaires, les agents des forces de sécurité intérieure et des douanes, ainsi qu'aux ayants droit des martyrs et blessés de la Révolution.

Dans une déclaration accordée aux médias ce soir, le président de la Fondation Fidâa, Ahmed Jaâfar, a précisé que l'institution a couvert l'intégralité des frais liés à l'accomplissement des rites du Hajj pour ces bénéficiaires, dont les proches ont donné leur vie en sacrifice pour la patrie afin que la Tunisie reste digne et souveraine à jamais.

Il a ajouté que le processus de sélection des bénéficiaires a débuté dès le mois d'octobre 2025 en vue de préparer la saison du Hajj 2026. Les candidats ont été soumis à un ensemble de conditions générales, telles que la volonté du candidat, son âge, le fait de ne jamais avoir accompli le pèlerinage auparavant, ainsi que son aptitude physique et médicale, la priorité étant accordée aux familles dont aucun membre n'a encore pu effectuer le Hajj.

En ce qui concerne les martyrs des opérations terroristes, des critères supplémentaires ont été appliqués, notamment le nombre d'années de service effectif du martyr et la date de son décès. Ahmed Jaâfar a souligné que ces critères ont permis, cette année, de prendre en charge 21 candidats, répartis entre 8 ayants droit de martyrs de la Révolution et 13 ayants droit de martyrs des attaques terroristes issus des rangs de l'armée, de la garde nationale, de la sûreté nationale, de la sécurité présidentielle ainsi que des prisons et de la rééducation.

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Le Président de la Fondation a également affirmé que la fondation assume tous les frais du pèlerinage pour les personnes concernées, depuis le départ de la délégation de Tunis jusqu'à son retour, tout en leur assurant une prise en charge médicale et matérielle grâce à des allocations financières dédiées. De plus, le versement des pensions des ayants droit a été anticipé afin de permettre aux familles de disposer des fonds nécessaires pour accomplir les rites dans les meilleures conditions possibles.

Il est à noter que le vol d'aujourd'hui transportait, aux côtés de la délégation de la Fondation Fidâa, la délégation officielle de la République tunisienne pour le Hajj. Cette année, celle-ci comprenait notamment le ministre des Affaires religieuses Ahmed Bouhali, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique Moncef Boukthir, le ministre de la Jeunesse et des Sports Sadok Mourali, ainsi que le ministre de l'Agriculture Ezzeddine Ben Cheikh.