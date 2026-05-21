Tunisie: BH Leasing franchit un cap et annonce sa pleine conformité avec le nouveau dispositif de facturation électronique

En anticipation des exigences de la Loi de Finances 2026, BH Leasing se positionne parmi les toutes premières institutions financières de la place prêtes à déployer la facturation électronique, réaffirmant son rôle d'acteur pionnier de la transformation digitale.

Fidèle à sa stratégie d'innovation et à son engagement pour la modernisation du secteur financier tunisien, BH Leasing annonce l'achèvement réussi de sa mise en conformité technologique et réglementaire avec le nouveau système national de facturation électronique.

Cette transition stratégique, menée de manière proactive, permet aujourd'hui à BH Leasing d'offrir à son écosystème des standards de gestion optimisés, garantissant notamment :

Une sécurisation maximale : Protection et automatisation de l'ensemble des flux de facturation.

Protection et automatisation de l'ensemble des flux de facturation. Une transparence totale : Garantie absolue de l'intégrité, de l'authentification et de la traçabilité des documents comptables.

Garantie absolue de l'intégrité, de l'authentification et de la traçabilité des documents comptables. Une continuité opérationnelle renforcée : Fluidité et rapidité des échanges avec l'ensemble des clients, fournisseurs et partenaires institutionnels.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Pour mener à bien ce projet d'envergure, BH Leasing a choisi de s'appuyer sur l'expertise nationale en collaborant avec les équipes de TEIF Manager by BTB Labs, une startup tunisienne labellisée.

Cette alliance illustre parfaitement la volonté de BH Leasing de conjuguer rigueur institutionnelle et soutien actif aux compétences technologiques locales.

À travers cette transformation clé, BH Leasing ne se contente pas de répondre à une obligation légale, mais confirme son ambition de consolider une finance digitale plus fiable, transparente et éco-responsable, au service de l'économie tunisienne.

À propos de BH Leasing : BH Leasing est une institution financière de référence en Tunisie, spécialisée dans le financement des véhicules, équipements et des biens immobiliers professionnels. Cotée en Bourse, elle accompagne le développement des entreprises tunisiennes à travers des solutions agiles et innovantes.