Sénégal: Abdoul Mbaye - «Le Sénégal a besoin de ce dialogue»

Après Cheikh Hadjibou Soumaré, c'est au tour d'Abdoul Mbaye d'être reçu par le président Bassirou Diomaye Faye.

À sa sortie, l'ancien Premier ministre (avril 2012-septembre 2013) est revenu sur la teneur de ses échanges avec le chef de l'État. De prime abord, il a salué cette démarche présidentielle et estime que « sincèrement, le Sénégal en a besoin ».

Abdoul Mbaye a indiqué avoir abordé cinq sujets avec le président de la République : l'économie, les finances, le budget, la sécurité, notamment la situation au Mali, ainsi que la politique. Il dit avoir insisté sur la nécessité, pour le président, de respecter ses engagements pris lorsqu'il était dans l'opposition et visant à réformer le système politique, notamment le code électoral.

Rappelant toutefois qu'il s'est retiré de la politique depuis un an, l'ancien banquier se félicite de constater que le président Bassirou Diomaye Faye est engagé dans une dynamique de consolidation de la démocratie sénégalaise. Selon lui, cette démarche est souhaitable afin d'apaiser les tensions et de créer un climat propice à la relance de l'économie, au grand bénéfice des Sénégalais.

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Premier ministre entre avril 2012 et septembre 2013, lorsqu'il dirigeait le tout premier gouvernement de l'ère Macky Sall, l'ancien banquier a créé son parti (ACT) en 2016 avant de tourner définitivement la page politique en 2025.