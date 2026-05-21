Sénégal: Mondial 2026 - Bara Sapoko Ndiaye, la belle surprise de Pape Thiaw

Il n'était pas dans les plans les plus évidents, et pourtant son nom figure bien dans la liste des 28 Lions dévoilée ce jeudi 21 mai 2026 par Pape Thiaw. Bara Sapoko Ndiaye, jeune milieu de terrain du Bayern Munich, est la grande surprise de la sélection sénégalaise pour la Coupe du monde 2026.

Présenté comme un milieu capable de casser les lignes grâce à sa vision du jeu et sa créativité, il pourrait offrir de nouvelles options tactiques au staff technique des Lions. Sa présence dans la liste confirme ce que ses débuts au Bayern ont laissé entrevoir : Pape Thiaw souhaite le voir de plus près, autour des cadres habituels comme Sadio Mané, Édouard Mendy ou encore Idrissa Gana Guèye.

Le nom du jeune Bavarois avait d'abord circulé discrètement dans les coulisses de la Tanière. Bara Sapoko Ndiaye vient de faire quelques entrées avec l'équipe première du Bayern Munich, ce qui témoigne d'un talent précoce dans l'un des clubs les plus exigeants d'Europe. Sa progression a visiblement convaincu le staff sénégalais de lui faire confiance pour le plus grand rendez-vous du football mondial.

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Au-delà des cadres inamovibles, Pape Thiaw mise sur la jeunesse pour insuffler une nouvelle dynamique à une sélection qui aborde ce Mondial en championne d'Afrique et avec l'ambition d'aller le plus loin possible. Le Sénégal est logé dans le groupe I, avec la France, la Norvège et l'Irak, un groupe relevé qui nécessitera toutes les ressources du sélectionneur.

Bara Sapoko Ndiaye aura l'occasion de se distinguer sur la scène mondiale. À lui de saisir sa chance.