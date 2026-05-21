Sénégal: Mondial 2026 - La liste de Pape Thiaw avec Koulibaly et Bara Ndiaye, sans Malang

À 20 jours de la Coupe du monde 2026, Pape Thiaw a publié une liste de 28 joueurs ce 21 mai 2026. Au coeur des interrogations, le capitaine Kalidou Koulibaly est bel et bien présent, tout comme Bara Sapoko Ndiaye, convoqué pour la première fois. Malang Sarr a encore été zappé, tout comme certains champions d'Afrique 2025.

Elle était attendue, a nourri les spéculations les plus folles, mais Pape Thiaw a mis fin au suspense. Les Lions qui iront à l'assaut de l'Amérique ont été dévoilés ce jeudi. Le premier nom scruté par les millions de Sénégalais était celui de Kalidou Koulibaly, au coeur des inquiétudes depuis plusieurs semaines en raison d'une blessure. Mais le capitaine sera bel et bien de la partie.

En défense, l'autre nom qui était attendu, c'était Malang Sarr. Mais le Lensois a été zappé. Alors que Moustapha Mbow du Paris FC est présent.

Bamba Dieng récompensé, la surprise Bara Ndiaye

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

En attaque, Bamba Dieng sera de l'aventure. L'attaquant formé à Diambars, auteur d'une année 2026 exceptionnelle (10 buts en 18 matchs de Ligue 1 en 2026), enchaîne puisqu'il avait retrouvé la sélection en mars, après deux ans d'absence. Il va avoir l'occasion de disputer sa 2e Coupe du monde après 2022. D'ailleurs, buteur lors de l'édition au Qatar, il a l'occasion de devenir le meilleur Sénégalais de l'histoire du Mondial : Pape Bouba Diop, avec ses 3 réalisations, détient le record.

La grande surprise est la convocation de Bara Sapoko Ndiaye. Le milieu de terrain de 18 ans, qui a fait ses débuts il y a quelques semaines avec le Bayern, est la grande surprise de Pape Thiaw.

Ibrahim Mbaye, étincelant à la CAN 2025, est dans la liste, tout comme Assane Diao, qui a manqué la Coupe d'Afrique pour blessure.

Des champions d'Afrique absents

Obligé de choisir 26 joueurs au lieu de 28 comme à la CAN, Pape Thiaw a dû faire des choix difficiles. Il a rayé quelques noms parmi les champions d'Afrique : Boulaye Dia, Habib Diallo, Cheikh Tidiane Sabaly et Mamadou Lamine Camara.

3 pour un triplé

La particularité de cette liste, c'est que 3 joueurs vont disputer leur 3e Coupe du monde. Il s'agit de Kalidou Koulibaly, Idrissa Gana Gueye et Ismaïla Sarr. Les trois vont enchaîner leur 3e campagne après 2018 et 2022. Ce sont les seuls dans ce cas. Sadio Mané, présent en 2018, a manqué la campagne de 2022 pour blessure.

Pour rappel, le Sénégal est dans la poule de la France, de la Norvège et de l'Irak, avec une entrée en matière le 16 juin contre les Bleus.