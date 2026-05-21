Sénégal: Mondial 2026 - Pape Thiaw dévoile son armada pour conquérir le monde

Le sélectionneur des Lions de la Teranga, Pape Bouna Thiaw, a dévoilé ce 21 juin sa liste de 28 joueurs appelés à disputer la Coupe du monde 2026, prévue du 11 juin au 19 juillet aux États-Unis, au Mexique et au Canada.

À l’occasion de cette annonce, le technicien sénégalais a renouvelé sa confiance à plusieurs cadres habituels de la sélection, tout en apportant quelques ajustements afin de renforcer et rafraîchir l’effectif.

Le retour de l’attaquant Bamba Dieng, pensionnaire du FC Lorient, ne constitue pas une surprise au regard de ses performances remarquées cette saison.

En défense, le sélectionneur mise notamment sur Moustapha Mbow du Paris FC ainsi que sur Ilay Camara du RSC Anderlecht pour consolider l’arrière-garde sénégalaise.

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Concernant Kalidou Koulibaly, récemment touché par des blessures, le technicien a tenu à afficher sa confiance envers le capitaine des Lions. Selon lui, le défenseur reste « le ciment de la sélection » et sa présence demeure essentielle au sein du groupe. Il espère ainsi que les trois semaines de préparation restantes permettront au joueur de retrouver l’intégralité de ses moyens avant le début de la compétition.

Au milieu de terrain, Bara Sapoko Ndiaye, évoluant au Bayern Munich, vient renforcer un secteur déjà composé de cadres comme Idrissa Gana Gueye et Pathé Ciss.

Pour Pape Thiaw, cette préparation s’est déroulée dans des conditions relativement sereines, notamment grâce au suivi effectué auprès de ses joueurs depuis plusieurs mois. Le sélectionneur affirme avoir effectué des choix mûrement réfléchis afin de constituer un groupe équilibré, capable d’aborder la compétition avec sérénité.

Interrogé sur l’absence de Malang Sarr, très réclamé par les supporters, le coach a indiqué avoir échangé avec le joueur par téléphone afin de le féliciter. Il reconnaît toutefois avoir dû faire des choix sportifs. Le défenseur figure néanmoins parmi les réservistes et pourrait intégrer la sélection à l’avenir.

Le patron des Lions se montre confiant avant ce rendez-vous mondial. Fort de ses succès lors du CHAN et de la CAN, il espère voir s’appliquer l’adage « jamais deux sans trois » et rêve de ramener la Coupe du monde au Sénégal.

À propos des listes déjà publiées par les autres nations, Pape Thiaw préfère rester concentré sur son propre groupe. Selon lui, une compétition internationale se dispute match après match et l’essentiel demeure la préparation de son effectif.

Le technicien sénégalais reconnaît également vivre cette Coupe du monde avec beaucoup d’émotion, cette fois dans la peau d’un entraîneur, avec l’ambition de faire encore mieux que durant sa carrière de joueur.

Enfin, concernant Ismaïla Sarr, auteur d’une excellente saison avec Crystal Palace mais parfois critiqué pour ses performances en sélection, le sélectionneur rappelle que l’ailier a souvent été décisif sous les couleurs nationales. Il compte notamment sur sa polyvalence et sa détermination pour apporter davantage à l’équipe.

Quant aux ambitions du Sénégal pour ce Mondial 2026, Pape Thiaw préfère avancer étape par étape. Après avoir décroché la qualification, l’objectif est désormais d’aller le plus loin possible et, pourquoi pas, rêver d’un sacre historique pour les Lions de la Teranga.

La liste des 28 joueurs sélectionnés par le Sénégal pour la Coupe du monde 2026 est établie comme suit :