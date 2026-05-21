Le président de la République a annoncé une série de réformes à l'issue du Conseil des ministres, parmi lesquelles un allègement du rythme des réunions gouvernementales. Par ailleurs, un plan d'urgence pour l'état civil est attendu avant fin juin 2026. Dans sa communication, le Premier ministre a annoncé plusieurs mesures dans la lutte contre les inondations, la gestion des marchés et la campagne agricole.

À l'occasion de la Journée du Dialogue national prévue le 28 mai, le Président de la République a annoncé l'organisation d'audiences individuelles du 21 au 31 mai 2026. Ces échanges porteront sur la situation économique, sociale, sécuritaire et politique du pays. Le Chef de l'État recevra notamment d'anciens Premiers ministres et anciens ministres ayant occupé des postes liés aux finances et à la sécurité intérieure. D'autres personnalités, notabilités et représentants des forces vives de la Nation seront également consultés dans un second temps

Puis, le Chef de l'État a annoncé une profonde réorganisation du rythme des travaux gouvernementaux. Désormais, le Conseil des ministres se tiendra une semaine sur deux, afin de libérer du temps pour des séances de revue des performances gouvernementales tous les quinze jours. L'objectif affiché est de systématiser l'évaluation des politiques publiques et de renforcer la culture des résultats au sein de l'exécutif. Désormais, chaque membre du gouvernement devra évaluer les directeurs généraux et directeurs des entités placées sous sa tutelle. Le ministre de l'Intérieur est chargé d'évaluer l'action des chefs de circonscription administrative, tandis que le ministre des Affaires étrangères fera de même pour les chefs de mission diplomatique ou consulaire. Par ailleurs, le ministre des Collectivités territoriales doit réfléchir, avec les acteurs de la décentralisation, à un dispositif d'évaluation des maires et présidents de conseil départemental.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Le président s'est félicité de l'achèvement et de la mise à disposition de la troisième sphère ministérielle de Diamniadio. Il a également demandé d'engager la phase finale de validation du Document de programmation budgétaire et économique pluriannuel (DPBEP 2026-2028), en prélude au prochain débat d'orientation budgétaire, afin d'optimiser les délais de passation des marchés publics et de bien préparer les conférences budgétaires en veillant à l'inscription des projets prioritaires.

Le Chef de l'État a exigé du ministre en charge des Collectivités territoriales un Plan d'urgence de renforcement de la gestion de l'état civil avant la fin du mois de juin 2026, couvrant toutes les échelles de responsabilité et assorti de solutions viables. Il insiste sur l'accélération de la digitalisation intégrale, la fiabilité des documents et la conservation sécurisée des registres. Une série de concertations nationales devra être organisée avant fin août 2026 pour renforcer la fiabilité et la gouvernance du secteur.

L'approvisionnement en eau potable est également évoqué. Le président relève des difficultés dans plusieurs localités, notamment à Touba, Kaffrine, Louga et Keur Massar. Il enjoint le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement à prendre toutes les mesures urgentes, en liaison avec la SONES, l'OFOR, la SEN'EAU et les autres délégataires de service public en milieu rural, pour améliorer significativement l'accès des populations à l'eau.

Vers la restructuration des 528 marchés existants et la construction de 67 nouveaux

Le Chef de l'État a rappellé que l'équipe nationale de football, championne d'Afrique, participera à la Coupe du monde 2026 prévue du 11 juin au 19 juillet aux États-Unis, au Mexique et au Canada. Il a adressé, au nom de la Nation, un message de mobilisation, d'encouragement et de soutien aux Lions.

De son et dans sa communication le Premier ministre a abordé plusieurs dossiers structurels. D'abord, la gestion des marchés. Entre 2013 et 2024, 53 marchés ont été touchés par des incendies, révélant une vétusté avancée et des risques sécuritaires majeurs. Pour y remédier, le Programme de modernisation et de gestion des marchés (PROMOGEM) prévoit la réhabilitation des 528 marchés existants et la construction de 67 nouveaux. Une enveloppe de 57,5 milliards de FCFA sur quatre ans est sollicitée au titre du Plan d'investissement public, ainsi qu'une mutation institutionnelle pour donner à la structure une autonomie administrative et financière. Le Premier ministre a chargé le ministre de l'Industrie et du Commerce, en rapport avec ses collèges des Finances et de l'Urbanisme, de concevoir un réseau de marchés modernes sur tout le territoire et d'en confier la gestion rigoureuse aux collectivités territoriales et au secteur privé national.

Ensuite, pour la campagne agricole 2026-2027, le Premier ministre salue le travail de production d'engrais et de semences certifiées, mais pointe des fragilités persistantes : autonomie semencière incomplète, déficits de qualité, ciblage insuffisant des bénéficiaires, difficultés d'accès au crédit agricole, maintenance du matériel et capacités de stockage limitées. Il demande d'accélérer la digitalisation engagée dans les zones pilotes de Tivaouane et Nioro, et insiste sur la transparence des coûts, la disponibilité des volumes, la régularité de la distribution, ainsi que sur l'élaboration d'un plan prioritaire de renforcement des infrastructures de stockage.

Enfin, concernant la prévention et la gestion des inondations, le Premier ministre encourage le travail préparatoire (curage des réseaux, vérification des ouvrages, pré-positionnement des pompes, plans d'urgence). Il demande une synergie interministérielle sous la coordination du ministère de l'Hydraulique, avec l'appui du ministère de l'Intérieur pour la protection civile et la gestion de crise. Des mesures immédiates sont exigées : actualisation et validation de tous les plans communaux d'urgence, vérification des systèmes d'alerte précoce, pré-positionnement des moyens d'intervention, et organisation d'un exercice de simulation interministérielle avant le 15 juin 2026.