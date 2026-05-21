Afrique: Amath Faye médaille d'or - « Le Sénégal a réussi une bonne progression »

Revenu avec la médaille d'or au triple saut triple aux derniers championnats d'Afrique d'athlétisme d'Accra, Amath Faye a porté haut les couleurs du Sénégal sur la scène continentale. Le capitaine sénégalais, ce premier titre de champion d'Afrique a été acquis par une bonne concentration et un bon mental.

« Médaillé d'or gagnée à son dernier essai, je suis content de la performance et de la manière dont j'ai gagné. Parce que c'était un concours un peu mouvementé. J'ai mordu pour mes deux premiers sauts et au cinquième. Au sixième saut, il fallait l'assurer, donc il fallait être présent sur la compétition. Présent mentalement et assez concentré, j'ai pu assurer ce saut. Mon dernier saut était de 17m. Ce qui me place premier et champion d'Afrique en 2026 », a-t-il confié sur RFM. Le champion d'Afrique estime que le Sénégal a réussi une bonne progression dans la compétition. Avec en prime une moisson de cinq médailles dont deux en or, deux en argent et une médaille de bronze.

« Il n'y a pas mal de jeunes qui font leur premier championnat d'Afrique et la plupart d'eux ont été finalistes. C'était le cas pour l'équipe de relais, qui a battu le record du 400 relais hommes. Les femmes aussi qui ont frôlé le podium parce qu'il manquait plus que quelques mètres pour que Ndeye Aram finisse troisième. On voit qu'il a une bonne évolution des résultats », souligne-t-il. « C'est très convaincant et motivant pour les sorties à venir parce qu'il y a d'autres athlètes qui pourraient rejoindre les rangs et qui n'ont pas eu leur chance. Les athlètes sénégalais seront donc attendus aux prochains championnats du monde 2027 en Chine », ajoute-t-il.