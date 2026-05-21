Ile Maurice: Aéroport SSR - L'ancien terminal bientôt mieux valorisé

21 Mai 2026
L'Express (Port Louis)
Par Hansa Nancoo, Vashish Nuckchhed et Mahen Chitamun

Répondant à une question du député Tony Apollon, le Premier ministre a indiqué que l'ancien terminal des passagers de l'aéroport Sir Seewoosagur Ramgoolam continue d'être utilisé à des fins administratives, opérationnelles et commerciales.

Mis en service en 2013, le nouveau terminal a entraîné le transfert de la majorité des opérations pour les passagers, laissant sousutilisées certaines parties de l'ancien bâtiment. Le rez-de-chaussée est actuellement loué à plusieurs partenaires de l'aéroport, par exemple : Air Mauritius, Mauritius Duty Free Paradise et à la National Land Transport Authority.

Le premier étage abrite notamment le centre de formation en aviation d'Airports of Mauritius, le centre d'opérations d'urgence, des salles d'embarquement et le salon d'État, tandis que le deuxième étage est utilisé comme bureaux par Air Mauritius. Navin Ramgoolam a également révélé qu'un comité interne étudie actuellement des options pour optimiser l'utilisation des espaces disponibles dans l'ancien terminal.

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