Ile Maurice: Bérenger - «Une marge de manoeuvre beaucoup plus grande»

Lors d'une conférence de presse tenue hier à Hennessy Park, Ébène, Paul Bérenger a affirmé que le gouvernement dispose aujourd'hui d'«une marge de manoeuvre budgétaire beaucoup plus grande» qu'au moment de la préparation du Budget 2025-2026. S'appuyant sur les récentes évaluations de Moody's et du Fonds monétaire international (FMI), le leader du Fron militan progresis (FMP) estime que les sacrifices imposés l'année dernière commencent à produire leurs effets.

Selon lui, le précédent budget avait été élaboré dans un contexte particulièrement difficile après «dix années de mauvaise gestion économique». Il a rappelé qu'à l'époque, Maurice faisait face à une menace réelle de dégradation de sa note financière par Moody's, notamment en raison de l'augmentation du déficit budgétaire et de la dette publique.

Paul Bérenger a cité les conclusions publiées le 4 mai dernier par Moody's et le FMI. L'agence de notation a évoqué «les premiers progrès tangibles» réalisés par Maurice en matière de consolidation budgétaire, tandis que le FMI a noté une amélioration significative de la situation fiscale pour l'année financière 2025-2026.

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Pour le dirigeant du FMP, ces constats ouvrent désormais la voie à de nouvelles mesures dans le Budget 2026-2027. «Il y a certaines choses que nous pouvons faire aujourd'hui qui n'étaient pas possibles l'année dernière», a-t-il déclaré. Il a insisté sur la nécessité de soulager la population face à la hausse du coût de la vie et à l'inflation qui continuent de peser lourdement sur les ménages.

Au-delà du budget, Paul Bérenger a également tiré la sonnette d'alarme sur la question énergétique. Il a reconnu les efforts du ministre de l'Énergie, Patrick Assirvaden, tout en affirmant que la situation demeure «très dangereuse». Le risque de «rolling blackouts», soit des coupures tournantes d'électricité dans différentes régions du pays, reste bien réel. Il estime ainsi que l'électricité constitue «la priorité des priorités» du prochain budget.

Le leader de FMP a ensuite insisté sur l'urgence de moderniser le port. Selon lui, beaucoup de Mauriciens ne réalisent pas à quel point le port est stratégique pour l'économie nationale, étant donné que la totalité des importations et exportations y transite. Il a averti que Maurice fait face à une concurrence régionale accrue, notamment de Madagascar, d'Afrique du Sud et de La Réunion, où d'importants investissements ont été réalisés.

Enfin, Paul Bérenger a consacré une partie importante de son intervention à l'intelligence artificielle (IA). Il a qualifié l'IA de secteur «extrêmement important mais aussi extrêmement menaçant», notamment pour l'emploi et les services financiers. Il a plaidé pour que Maurice commence dès maintenant à préparer l'avenir afin d'anticiper l'impact de cette révolution technologique sur l'économie et le marché du travail.