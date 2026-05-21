Ethiopie: Table ronde en cours à Dire Dawa sur le passage de la dépendance à la productivité

Addis-Abeba — Une table ronde de haut niveau se déroule actuellement à Dire Dawa sous le thème « De la dépendance à la productivité ».

Elle rassemble de hauts responsables gouvernementaux, des spécialistes du secteur agricole ainsi que des représentants de plusieurs régions du pays.

Les participants examineront principalement les efforts entrepris par l'Éthiopie afin de construire une économie autonome et résiliente.

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Organisé par l'Agence de nouvelle éthiopienne (ENA) en partenariat avec le ministère de l'Agriculture, ce forum a pour objectif de promouvoir une société productive, reposant sur un engagement collectif, l'unité nationale et le développement durable.

Parmi les participants figurent Bikila Hurisa, ministre coordinateur du Centre de consolidation du système démocratique auprès du Premier ministre, Roza Umar, administratrice en chef adjointe de la région d'Harari, ainsi qu'Ibrahim Yusuf, whip en chef du gouvernement et adjoint au maire de la ville de Dire Dawa.

Participent également au forum Mandefro Nigussie, directeur général de l'Institut de transformation agricole (ATI), de hauts responsables gouvernementaux ainsi que des agriculteurs de Dire Dawa et des régions Somali, Harari et Afar.

Cette rencontre intervient après des forums similaires organisés auparavant à Adama et dans la région de Sidama, où les participants ont partagé leurs expériences ainsi que leurs meilleures pratiques destinées à accélérer la transition de la dépendance vers la productivité, tout en renforçant la dignité nationale et l'autosuffisance.

Les participants ont souligné que les avancées enregistrées durant les récentes années de réformes en Éthiopie démontrent la capacité grandissante du pays à dépasser sa dépendance grâce à des efforts nationaux coordonnés et à des solutions locales.

Au cours de la période actuelle de réformes, l'Éthiopie a appliqué un ensemble de mesures économiques et institutionnelles visant à renforcer la résilience nationale, à accroître la productivité intérieure et à diminuer sa dépendance historique à l'aide étrangère.

Les initiatives gouvernementales se sont concentrées sur l'augmentation de la production agricole, la promotion de la production et des investissements locaux, l'amélioration des recettes nationales ainsi que le renforcement de l'autonomie dans des secteurs stratégiques tels que la sécurité alimentaire, l'énergie et les services publics.

Les responsables présents au forum ont souligné que l'édification d'une économie durable et capable de résister aux chocs nécessite des réformes permanentes, une mobilisation efficace des ressources ainsi qu'un engagement solide en faveur de l'indépendance économique et de la productivité nationale.