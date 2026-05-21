Ethiopie: Diplomates et visiteurs internationaux saluent la modernisation rapide et le développement durable d'Addis-Abeba

Addis-Abeba — Des diplomates et visiteurs étrangers ont salué l'impressionnante transformation d'Addis-Abeba, la qualifiant de métropole moderne, verdoyante et en pleine croissance, devenant toujours plus attractive pour les habitants, les touristes et la communauté diplomatique internationale.

Ils ont affirmé que l'expansion des infrastructures, les initiatives environnementales et les importants projets d'aménagement urbain participent à transformer l'image de la ville et à améliorer les conditions de vie des habitants ainsi que des visiteurs.

Johaida Khanam, de l'ambassade du Bangladesh en Éthiopie, a expliqué que ses collègues et elle se sont sentis immédiatement à l'aise dès leur arrivée, charmés par la présence abondante de verdure.

« Dès notre arrivée, nous sommes tombés sous le charme de cet endroit. La première chose qui a attiré notre attention, c'est la verdure omniprésente. Le Bangladesh est également un pays très vert, nous nous sommes donc sentis comme chez nous », a déclaré Mme Khanam.

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Elle a ajouté que la chaleur humaine, la bienveillance et l'hospitalité des Éthiopiens rendent le séjour agréable pour les résidents étrangers.

Khanam a également souligné que les diplomates et visiteurs revenant à Addis-Abeba après plusieurs années sont fréquemment étonnés par l'ampleur des changements observés dans la capitale.

« Les personnes qui reviennent après 12 ou 15 ans ne reconnaissent plus la ville », a-t-elle indiqué. « Tout a changé. La ville s'est agrandie et connaît une profonde modernisation. »

La professeure Nicole Lurie, de la Coalition pour les innovations en matière de préparation aux épidémies, a, elle aussi, salué la rapidité du développement de la capitale.

Lurie a déclaré que, même si elle s'attendait à découvrir une ville très fonctionnelle, Addis-Abeba accueillant l'Union africaine et les Centres africains de contrôle et de prévention des maladies, l'ampleur des projets publics en cours a largement dépassé ses attentes.

« J'ai été très impressionnée par l'ampleur des travaux de construction et d'aménagement, notamment par l'attention accordée aux espaces publics, aux parcs et aux rives du fleuve. Tout cela est vraiment remarquable », a déclaré Lurie, qualifiant Addis-Abeba de « ville extraordinaire » riche d'une histoire profondément visible.

Partageant cette opinion, Chijioke Onumuzurike, directeur par intérim du Département des programmes spéciaux du Nigéria, a déclaré que d'autres pays africains pourraient tirer des enseignements des stratégies de développement mises en œuvre par l'Éthiopie.

« Addis-Abeba connaît un développement exceptionnel », a affirmé M. Onumuzurike. « De nombreux pays africains, y compris le mien, devraient adopter ses stratégies de mise en œuvre, notamment dans les domaines du développement du capital humain, de l'éducation, des routes et des infrastructures aéroportuaires. »

Zinat Sultana, également membre du personnel de l'ambassade du Bangladesh, a déclaré avoir observé des améliorations remarquables dans la capitale durant les deux ans et demi qu'elle a passés dans la ville.

« C'est une transformation incroyable. J'ai du mal à le croire », a-t-elle déclaré. « Les routes sont entièrement neuves, l'éclairage public est excellent et les espaces verts ainsi que les pistes cyclables sont aménagées avec une grande qualité. »

Sultana a également salué les vastes campagnes de plantation d'arbres entreprises par le gouvernement afin de lutter contre le changement climatique et d'améliorer l'environnement urbain.

« C'est une initiative remarquable du gouvernement. La ville est devenue beaucoup plus verte, ce qui est essentiel pour l'environnement et le bien-être des habitants », a-t-elle conclu.