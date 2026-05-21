Ethiopie: Le pays ntensifie son engagement diplomatique aux niveaux bilatéral et multilatéral

Addis-Abeba — Le ministère des Affaires étrangères a annoncé que le pays accroît son engagement diplomatique bilatéral et multilatéral afin de renforcer ses partenariats internationaux et de protéger les intérêts des citoyens éthiopiens vivant à l'étranger.

Au cours d'une conférence de presse organisée aujourd'hui, l'ambassadeur Nebiat Getachew, porte-parole du ministère des Affaires étrangères, a affirmé que l'Éthiopie a lancé plusieurs initiatives diplomatiques de haut niveau destinées à consolider ses relations politiques, économiques et stratégiques avec ses principaux partenaires internationaux.

Dans le cadre de ces démarches, une délégation dirigée par le ministre des Affaires étrangères, Gedion Timothewos, a conduit des échanges approfondis à Washington, D.C., centrés sur le renforcement des relations entre l'Éthiopie et les États-Unis.

Selon l'ambassadeur Nebiat, l'Éthiopie et les États-Unis ont conclu un accord-cadre de dialogue structuré bilatéral (DSB), signé par le ministre des Affaires étrangères, Gedion Timothewos, et la secrétaire d'État adjointe américaine chargée des Affaires politiques, Alison Hooker.

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Cet accord prévoit une coopération dans trois secteurs majeurs : la prospérité économique, le commerce et l'investissement ; la coopération en matière de défense et de sécurité ; ainsi que la paix et la stabilité régionales.

Le porte-parole a ajouté que le ministre Gedion avait également rencontré le secrétaire d'État américain Marco Rubio afin d'examiner les moyens de renforcer davantage les relations bilatérales et d'élargir la coopération régionale.

En outre, la délégation éthiopienne a rencontré des spécialistes de l'Institut Hudson, où elle a exposé les perspectives économiques de l'Éthiopie, les évolutions géopolitiques dans la Corne de l'Afrique et l'approche du pays concernant la coopération régionale et internationale.

L'ambassadeur Nebiat a réaffirmé la position historique de l'Éthiopie au sujet de l'accès à la mer, précisant que le pays demeure résolu à obtenir cet accès par des moyens diplomatiques pacifiques.

Sur le plan multilatéral, le porte-parole a indiqué que l'Éthiopie avait célébré le 80ᵉ anniversaire des Nations Unies en présentant une série de timbres commémoratifs sous le thème « Vivre ensemble en paix ».

Cette collection a été inaugurée conjointement par le Premier ministre Abiy Ahmed et le Secrétaire général des Nations Unies António Guterres.

Il a expliqué que ces timbres célèbrent des moments marquants des relations entre l'Éthiopie et l'ONU, notamment la signature de la Charte des Nations Unies par l'Éthiopie en 1945, sa participation aux missions de maintien de la paix au Congo ainsi que l'accueil de la première réunion du Conseil de sécurité de l'ONU organisée sur le continent africain.

Selon le porte-parole, cette initiative illustre l'engagement durable de l'Éthiopie en faveur de la diplomatie multilatérale, de la sécurité collective et des efforts de paix à travers le monde.

Concernant les relations avec la France, le porte-parole a indiqué que la récente visite du président français Emmanuel Macron avait consolidé les relations bilatérales entre les deux pays.

Il a souligné que cette visite avait permis la conclusion d'accords portant sur la coopération dans les domaines des énergies renouvelables, durables et intégrées, notamment dans le développement de l'énergie géothermique.

S'agissant de l'engagement de l'Éthiopie auprès des BRICS, l'ambassadeur Nebiat a précisé que le ministre des Affaires étrangères, Gedion Timothewos, avait pris part à la réunion des ministres des Affaires étrangères des BRICS tenue en Inde sous le thème : « Résilience, innovation, coopération et durabilité ».

Lors de cette réunion, l'Éthiopie a mis en avant l'importance d'une diplomatie multilatérale concertée et a appelé à l'établissement d'un système international équitable et inclusif servant les intérêts de l'ensemble des pays.

En marge du forum, le ministre Gedion a eu des échanges avec le Premier ministre indien Narendra Modi ainsi qu'avec le ministre indien des Affaires étrangères, Subrahmanyam Jaishankar. Les deux parties ont réaffirmé la solidité de leurs relations et leur volonté de renforcer leur coopération dans plusieurs domaines.

Mettant en avant la diplomatie éthiopienne centrée sur les citoyens, l'ambassadeur Nebiat a indiqué que les autorités éthiopiennes avaient également échangé avec les autorités sud-africaines au sujet du bien-être et de la protection des ressortissants éthiopiens vivant en Afrique du Sud.

Il a précisé que le ministre Gedion Timothewos avait rencontré le ministre sud-africain des Relations internationales et de la Coopération, Ronald Lamola, en marge de la réunion des BRICS organisée à New Delhi.

Les deux parties ont convenu de travailler ensemble afin de relever les défis auxquels font face les Éthiopiens résidant en Afrique du Sud.

Le porte-parole a ajouté que le ministre d'État, l'ambassadeur Berhanu Tsegaye, avait également rencontré l'ambassadrice sud-africaine en Éthiopie, Nonceba Losi.

Au cours des discussions, les deux parties ont insisté sur l'importance de garantir la sécurité et la protection des citoyens éthiopiens.

La partie sud-africaine a condamné les récentes attaques visant des Éthiopiens, confirmé que des enquêtes étaient en cours et accepté de renforcer la coopération institutionnelle, notamment à travers la création d'un mécanisme conjoint de suivi.

L'ambassadeur Nebiat a également indiqué que le ministre des Affaires étrangères, Gedion, avait eu des discussions avec le vice-ministre saoudien des Affaires étrangères, Waleed Elkhereiji.

Les discussions ont porté sur le développement des possibilités d'emploi légal ainsi que sur l'amélioration de la sécurité, du bien-être et de la protection des ressortissants éthiopiens vivant en Arabie saoudite.