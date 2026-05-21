Sénégal: Assainissement - L'ONAS distingue des élèves engagés pour la préservation de l'environnement

L'Office national de l'assainissement du Sénégal (ONAS) a récompensé, à la station d'épuration de Cambérène, les lauréats du concours organisé par la Cellule de promotion de l'assainissement autonome.

Au total, 120 élèves issus d'une quarantaine d'établissements scolaires de Dakar ont participé à cette initiative consacrée aux enjeux de l'assainissement et de la protection de l'environnement. Neuf lauréats ont été distingués dans les catégories élémentaire, collège et lycée.

Lors de la cérémonie, le Directeur général de l'ONAS, Séni Diène, a salué la qualité des productions réalisées par les candidats. Il a rappelé que cette initiative vise à sensibiliser les jeunes aux bonnes pratiques en matière d'assainissement et à promouvoir un engagement citoyen durable. Le concours a porté sur plusieurs thématiques liées aux eaux usées, à l'accès aux toilettes en milieu scolaire et à la préservation du cadre de vie.