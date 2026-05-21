Sénégal: Bassirou Diomaye Faye - « La vertu préventive du dialogue en temps de paix éloigne le spectre des tensions »

21 Mai 2026
Le Soleil (Dakar)
Par Salla Gueye

Le président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, a réaffirmé le rôle central du dialogue dans la prévention des tensions politiques et sociales, à travers une série de consultations nationales prévues du 21 au 31 mai 2026.

Selon un dossier de presse de la Présidence de la République consacré à la Journée nationale du dialogue, le Chef de l'État inscrit cette démarche dans une logique de gouvernance fondée sur la concertation et la recherche de consensus durables autour des enjeux majeurs du pays.

« La vertu préventive du dialogue en temps de paix éloigne le spectre des tensions et favorise les dynamiques consensuelles », rappelle le Chef de l'État, dans une déclaration issue de la Journée nationale du dialogue du 28 mai 2024.

Les consultations présidentielles prendront la forme d'audiences successives au Palais de la République. Elles seront d'abord consacrées, du 21 au 24 mai, à d'anciens Premiers ministres ainsi qu'à d'anciens ministres des Finances et de l'Intérieur, avant une seconde phase élargie à d'autres personnalités, notabilités et représentants des forces vives de la Nation.

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Les échanges porteront sur la situation économique, sociale, sécuritaire et politique du Sénégal. L'objectif, selon la Présidence, est de faire émerger « des consensus durables au service des Sénégalaises et des Sénégalais et du rayonnement international du pays ».

Cette démarche s'inscrit dans la continuité de la doctrine du dialogue en temps de paix défendue par Bassirou Diomaye Diakhar Faye depuis son investiture le 2 avril 2024, faisant de la concertation un principe structurant de l'action publique plutôt qu'un outil conjoncturel de gestion des crises.

La Présidence souligne enfin que cette approche vise à consolider la cohésion nationale et à ancrer durablement une culture du dialogue dans la gouvernance institutionnelle du Sénégal.

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