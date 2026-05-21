Sénégal: Équipe nationale - Gana Gueye dément toute réunion sur le cas Malang Sarr

Idrissa Gana Gueye dément toute réunion autour du cas Malang Sarr. Le milieu sénégalais a réagi ce mardi en commentaire d'une publication de Dsport évoquant une supposée rencontre entre certains cadres des Lions et le sélectionneur Pape Thiaw.

« Les choix du sélectionneur n'appartiennent qu'à lui et à son staff. Les joueurs n'ont rien à voir avec ça. Il n'y a jamais eu de réunion avec les cadres », a écrit le milieu de terrain d'Everton, balayant les rumeurs d'un revers de main et dénonçant des « fake news ». Une sortie ferme qui vient calmer la polémique autour du dossier Malang Sarr. Pape Thiaw devrait apporter plus de précisions lors de la publication de sa liste des 26 joueurs pour la Coupe du monde, ce jeudi 21 mai.