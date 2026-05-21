Sénégal: Mondial 2026 - Pape Thiaw lève le suspense aujourd'hui

À trois semaines du coup d'envoi de la Coupe du monde 2026 (11 juin-19 juillet), l'on se demande qui seront les 26 joueurs qui défendront les couleurs du Sénégal en Amérique. Des choix forts sont attendus de Pape Thiaw qui lève le suspense aujourd'hui, jeudi 21 mai.

Le Sénégal, qui dispute, cette année, sa quatrième phase finale de Coupe du monde, s'est fixé comme ambition de réussir un excellent parcours et de faire mieux qu'en 2002 où l'équipe avait atteint les quarts de finale. Mais avec quel effectif ? Pour relever le défi, le sélectionneur national, Pape Thiaw, devra impérativement compter un groupe costaud à tous points de vue à même de faire face à la France, à la Norvège et à l'Iraq.

Ce jeudi 21 mai, il publie la liste des 26 joueurs qui disputeront le mondial prévu aux États-Unis, au Mexique et au Canada. Des choix forts sont attendus et Thiaw devra trancher puisque depuis son arrivée à la tête de l'équipe, il a fait appel à une trentaine de joueurs avec des temps de jeu très hétérogènes, mais le technicien ne pourra pas emmener tout le monde.

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Chez les gardiens de but, une hiérarchie est presque établie. Édouard Mendy, Mory Diaw et Yehvann Diouf, sauf cas de force majeure, seront dans le groupe. La défense fait partie des secteurs qui ont beaucoup bougé. Krépin Diatta, Moussa Niakhaté, Mamadou Sarr et El Hadji Malick Diouf semblent, grâce à leurs solides prestations, avoir conquis leurs places. Thiaw a également su compter sur Abdoulaye Seck et Ismail Jakobs. La seule incertitude reste Kalidou Koulibaly. Un doute subsiste, en effet, concernant le capitaine des Lions, récemment blessé et dont l'état inquiète le staff.

Pape Thiaw prendra-t-il le pari de convoquer un joueur blessé ? Le dernier mot lui revient. Nobel Mendy, appelé lors des deux dernières sorties des Lions contre le Pérou et la Gambie, sera-t-il reconduit ? Le défenseur central du Rc Lens, Malang Sarr, plébiscité dans l'équipe type de la saison lors des trophées Unfp, sera-t-il appelé ?

Rien ne s'oppose à ce que Pape Thiaw leur fasse confiance. Au milieu, le coach a un éventail de choix avec Pape Guèye, Idrissa Gana Guèye, Lamine Camara, Habib Diarra, Pathé Ciss et Pape Matar Sarr. Sans compter le jeune milieu du Bayern Munich, Bara Sapoko Ndiaye, qui a montré de bonnes dispositions. En attaque, la richesse du secteur offensif constitue un atout pour Pape Thiaw qui devra faire le tri.

Sadio Mané, qui a manqué la dernière édition, au Qatar, Ismaïla Sarr, Ibrahim Mbaye, Iliman Ndiaye, Nicolas Jackson, constituent le noyau dur de ce secteur. Sauf pépins physiques, ils sont assurés d'être au rendez-vous. Absent de la dernière Can, Assane Diao n'a pas caché son ambition de disputer le mondial. L'attaquant de Côme pourrait être un atout pour l'équipe.

Auteur d'une belle saison avec Lorient, Bamba Dieng, qui a inscrit dix buts en Ligue 1 et cinq en Coupe de France, en l'espace de 19 matchs, a démontré qu'il reste une arme redoutable. Ses stats avaient amené Pape Thiaw à l'appeler lors de la dernière fenêtre Fifa de mars. Boulaye Dia, Chérif Ndiaye, Mamadou Diakhon pourraient aussi faire partie des choix de Thiaw.

Après l'annonce de cette liste, les Lions disputeront deux matchs amicaux : le 31 mai 2026 contre les États-Unis, au Bank of America Stadium de Charlotte, en Caroline du Nord, et le 9 juin 2026 contre l'Arabie saoudite, au Toyota Field de San Antonio, au Texas.