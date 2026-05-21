Sénégal: Pape Thiaw, de la talonnade de 2002 au banc de touche en 2026 - Un destin mondial

Il y a 24 ans, il offrait à Henri Camara le but en or le plus célèbre de l'histoire du football africain. Aujourd'hui, il dévoile la liste des joueurs qui porteront les espoirs du Sénégal au Mondial 2026. Pape Thiaw, sélectionneur des Lions de la Teranga, est l'un des rares hommes à avoir vécu la Coupe du monde des deux côtés de la ligne blanche. Un privilège qu'il partage avec un seul autre Sénégalais : Aliou Cissé.

Un geste, une légende

Retour au 16 juin 2002, au stade de Seogwipo, en Corée du Sud. Le Sénégal affronte la Suède en huitièmes de finale du Mondial. Le score est nul (1-1) au début de la prolongation. À la 104e minute, Pape Thiaw effectue une talonnade lumineuse qui libère Henri Camara, lequel conclut d'une frappe qui fait chavirer tout un continent. Ce but en or, le 4e de l'histoire de la Coupe du monde avant la suppression de cette règle en 2004, propulse le Sénégal en quart de finale, une première et unique fois dans l'histoire des Lions.

Pape Thiaw lui-même mesure la portée symbolique de ce geste : « Quand les Sénégalais me voient, ils pensent à cette talonnade. Je remercie Henri Camara qui a marqué le but sur l'action, sinon on ne parlerait jamais de ce geste. » L'humilité d'un grand.

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D'attaquant à sélectionneur : un parcours accompli

Ancien international sénégalais à plusieurs reprises, Pape Thiaw avait entamé sa carrière à 17 ans en 1997 avant de signer successivement dans plusieurs clubs français et européens : Saint-Étienne, Istres, Strasbourg, avec lequel il sera vice-champion de France en 2002, le Dynamo Moscou, Metz ou encore Lausanne. Une belle carrière au service du football, conclue par un passage plus discret à La Réunion, à l'USS Tamponnaise, en 2013-2014.

Reconverti entraîneur, il gravit les échelons discrètement mais sûrement. Il remporte le Championnat d'Afrique des nations (CHAN) 2022, réservé aux joueurs locaux, avant de succéder à Aliou Cissé à la tête de la sélection A, d'abord comme intérimaire à partir d'octobre 2024, puis de façon officielle après confirmation de la Fédération sénégalaise de football. En janvier 2026, il ajoute une CAN à son palmarès de coach, en battant le Maroc en finale (1-0, ap).

Deuxième Sénégalais à boucler la boucle

En se qualifiant pour le Mondial 2026 comme sélectionneur, Pape Thiaw entre dans une histoire très exclusive. Il devient le deuxième Sénégalais seulement, après Aliou Cissé, à disputer une Coupe du monde en tant que joueur puis comme entraîneur, une double aventure qui en dit long sur la profondeur de sa connexion avec cette compétition. Et hasard du calendrier, il dirigera son 1er match...le 16 juin, contre la France.

Le Sénégal disputera en 2026 sa quatrième participation à une Coupe du monde et sa troisième phase finale consécutive. Les Lions évolueront dans un groupe particulièrement relevé, avec la France de Kylian Mbappé et la Norvège d'Erling Haaland. Un défi à la hauteur du personnage.

Liste attendue

C'est ce jeudi 21 mai, à partir de 10h heures, que Pape Thiaw dévoilera officiellement les 26 Lions retenus pour le Mondial. L'objectif affiché est d'égaler au minimum le quart de finale de 2002, cette épopée qu'il avait lui-même contribué à écrire d'une talonnade de génie.

La boucle serait ainsi parfaitement bouclée.