Madagascar: Nuit de la publicité et de la créativité - L'Intelligence Artificielle prend ses marques

L'intelligence artificielle prend de plus en plus de place dans les métiers créatifs, mais pour les organisateurs de la Nuit de la Publicité et de la Créativité (NPC), elle ne saurait remplacer la sensibilité humaine. Officiellement lancée lors d'une conférence de presse tenue hier, la deuxième édition de l'événement se déroulera le 12 juin à l'Havoria Anosy sous le thème : « Il n'IA pas que ça ».

Initiée par la filière Communication Journalisme de l'IEP Madagascar en partenariat avec l'agence Novo-Comm, cette nouvelle édition ambitionne de rassembler étudiants, professionnels des médias, agences de communication, photographes et créateurs autour d'un espace d'échange, de compétition et d'innovation dédié aux industries créatives malgaches.

Pour Davida Rajaon, président de l'IEP AG Madagascar, les nouvelles technologies ne peuvent remplacer ni l'émotion ni l'imagination humaine. Selon lui, la capacité à raconter des histoires fortes reste avant tout une qualité propre à l'être humain, malgré les avancées rapides de l'intelligence artificielle.

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Après une première édition marquée par plus de quatre-vingts créations proposées par quarente-trois entreprises et agences, les organisateurs souhaitent aller encore plus loin cette année. Plusieurs catégories seront récompensées, notamment les meilleurs spots TV et radio, les campagnes digitales, les créations visuelles, les films d'entreprise, les placements de produit ainsi que les contenus intégrant l'intelligence artificielle. Des distinctions spéciales récompenseront également le meilleur photographe, le meilleur réalisateur, le meilleur directeur de création ainsi que le meilleur son original.

Au-delà du concours, l'événement accordera aussi une place importante à la formation. Des masterclass prévues les 3 et 5 juin permettront aux jeunes participants d'échanger avec des professionnels autour des stratégies de communication, de la transmission des messages et des nouvelles tendances liées aux technologies créatives.

Le concours est ouvert gratuitement au public depuis le 1er avril et les candidatures resteront accessibles jusqu'au 27 mai prochain. Le jury sera présidé par Eric Beantanana, tandis que le projet est porté notamment par Rafidy Rajaona et Kevin Ralambovelo.

À travers cette deuxième édition, la Nuit de la Publicité et de la Créativité entend confirmer sa place comme vitrine des talents créatifs malgaches tout en ouvrant une réflexion sur l'équilibre entre innovation technologique et créativité humaine.