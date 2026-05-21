Madagascar: Antsiranana - Les forages mis en service à l'université

À l'université d'Antsiranana, deux forages ont été mis en service en urgence pour résoudre le problème d'approvisionnement en eau. Une mesure visant à apaiser le climat sur le campus.

Face à la montée des tensions au sein de l'université d'Antsiranana, les autorités régionales ont décidé d'accélérer la mise en service de deux forages destinés à alimenter le campus en eau potable. Une décision prise en urgence après les revendications des étudiants, excédés par les difficultés persistantes d'approvisionnement en eau. L'ouverture immédiate de ces infrastructures vise à apaiser le climat sur le campus, tout en apportant une réponse concrète à une crise devenue préoccupante.

Ces infrastructures ont été réalisées à la suite du passage dans le Nord du Président de la Refondation de la République, le colonel Michaël Randrianirina.

Bien que les deux forages soient achevés depuis un certain temps, ils n'avaient pas encore été exploités malgré les difficultés rencontrées par les étudiants. Leur mise en service a finalement été décidée sans attendre une inauguration officielle, comme le veut habituellement la procédure.

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Cette initiative fait suite à une rencontre organisée samedi dernier entre le chef de la région Diana, le général de brigade Francio Louis Marovavy, et les quinze présidents représentants des associations des étudiants issues de différentes régions. Ces derniers ont exposé les problèmes liés au manque d'eau sur le campus.

Descente

À l'issue de cette réunion, le chef de région, accompagné du directeur régional de l'eau, a effectué une descente sur le terrain afin de constater la situation et d'accélérer la mise en service des forages.

Ainsi, les vannes permettant le fonctionnement des deux forages, situés au niveau des cités universitaires connus par « préfa-vert et préfa-jaune », ont été ouvertes. Les clés des infrastructures ont été remises au directeur des affaires sociales de l'université, Martini Zafindrabira, chargé de leur exploitation pour assurer un approvisionnement immédiat en eau.

« L'appui apporté par la région vise avant tout à répondre à une urgence immédiate. J'insiste sur le fait que la gestion, l'entretien et la préservation des infrastructures relèvent désormais de la responsabilité des étudiants et des structures concernées », a déclaré le chef de région, lors de l'ouverture de ces forages, tout en soulignant qu'une cérémonie devrait toutefois être organisée ultérieurement, en présence des hauts responsables étatiques.