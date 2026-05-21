Madagascar: Mahajanga - La gare routière Aranta se dote d'une nouvelle gestion

Le compte à rebours est lancé pour le renouvellement de la gestion de la gare routière nationale d'Aranta. Lors de son passage à Mahajanga, le ministre des Transports et de la Météorologie a rencontré les membres de l'Union des coopératives et transporteurs de Mahajanga, regroupés au sein de la Fédération des transporteurs, à la Chambre de commerce et de l'industrie de Mahajanga, jeudi 15 mai dernier.

Ces derniers ont revendiqué la gestion de l'infrastructure nationale et du guichet unique. Ils ont alors demandé la dissolution du comité de gestion provisoire. « L'effectif des membres au sein du comité sera à réduire et la composition devra rassembler des locaux et non des gens de Tana. Le guichet unique ne nous apporte aucun avantage», ont critiqué les transporteurs.

En réponse, le ministre et les responsables du secteur des transports à Mahajanga, dont la Direction régionale des transports et l'Agence des transports terrestres de Mahajanga (ATT), ont envisagé une solution, proposant le renouvellement du gestionnaire de la gare routière nationale d'Aranta.

« Un Appel à manifestation d'intérêt (AMI) sera lancé et le comité de gestion provisoire sera remplacé par un nouvel exploitant d'ici six mois », a déclaré le directeur de l'ATT de Mahajanga.

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Inaugurée en décembre 2010, la gare routière nationale d'Aranta a été gérée par un comité mis en place par la région Boeny. Puis, suite aux mauvaises gestions constatées et au retard de paiement de six mois des salaires des quinze employés, le ministère des Transports a retiré la gestion de l'infrastructure à l'ancien chef de gare.

Un comité de gestion provisoire a alors été instauré depuis six ans. Il est composé, entre autres, de représentants de la Direction régionale des transports, de l'ATT ainsi que de la Fédération des transporteurs de Mahajanga ainsi que des coopératives nationales.

Depuis 2020, en pleine période de Covid-19, l'agence Capsule a été choisie pour assurer la gestion du guichet unique, disposant du matériel, des moyens et des ressources humaines nécessaires au traitement des données.