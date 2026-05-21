Ile Maurice: Arrestation de 32 Bangladais, Indiens et Népalais

21 Mai 2026
L'Express (Port Louis)
Par Vilorsha Armoogum

Une opération policière ciblant des étrangers en situation irrégulière a été menée ce jeudi 21 mai aux petites heures du matin à Laventure. L'intervention, conduite vers 4 heures dans un dortoir situé sur la route Royale, a mobilisé une équipe de la Criminal Investigation Division de Brisée-Verdière avec le soutien des officiers du Passport and Immigration Office.

Au cours de cette descente, les autorités ont procédé à l'arrestation de 32 ressortissants étrangers de nationalités bangladaise, indienne et népalaise. Selon les premières informations, ils seraient en situation de séjour illégal à Maurice. Ils ont été conduits dans différents postes de police pour les besoins de l'enquête. Les autorités poursuivent actuellement les vérifications concernant leurs documents de voyage, permis de travail et statut migratoire. Cette opération s'inscrit dans le cadre des contrôles réguliers menés par la police afin de lutter contre l'immigration clandestine et le non-respect des lois sur l'immigration à Maurice.

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