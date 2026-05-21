Ile Maurice: Une ado de 12 ans, ayant vu son papa mourir, essaie de remonter la pente

Depuis mardi après-midi, le quartier d'Abercrombie à Ste-Croix est plongé dans une profonde tristesse après le terrible accident ayant coûté la vie à Pradeep Cheekoory, 58 ans. Ce père de famille, décrit comme un homme humble et entièrement dévoué à ses deux filles, a perdu la vie après avoir été violemment percuté par une voiture de luxe alors qu'il venait de récupérer sa benjamine à la sortie de l'école. Et ce qui devait être un simple moment de complicité entre un père et sa fille s'est transformé en cauchemar.

Selon les premiers éléments de l'enquête, Pradeep Cheekoory, qui pilotait la moto avec sa fille de 12 ans en croupe, s'était arrêté près d'une boutique à Abercrombie pour acheter quelques gâteaux pour l'adolescente. Ils venaient tout juste de descendre de la motocyclette lorsqu'une voiture de luxe aurait dévié de sa trajectoire et les aurait fauchés de plein fouet. Le choc a été d'une violence extrême. Père et fille ont été projetés sur la chaussée, sous les cris des témoins impuissants.

Transporté d'urgence à l'hôpital Dr A.G. Jeetoo à Port-Louis, Pradeep Cheekoory n'a pas survécu à ses blessures. L'autopsie pratiquée par le Dr Ananda Sunnassee a attribué son décès à de multiples blessures.

Sa fille, gravement blessée aux jambes, a subi une intervention chirurgicale. Toujours hospitalisée, elle tente désormais de se reprendre en main, tout en réalisant que son père ne reviendra plus. Au lendemain du drame, sa soeur aînée, âgée de 17 ans, a du mal à retenir ses larmes. La voix brisée par l'émotion, elle raconte la douleur de la famille. «*J'ai été voir ma soeur ce matin... Elle va beaucoup mieux. Elle m'a même souri aujourd'hui», confie-t-elle avec émotion, avant de s'interrompre quelques secondes pour reprendre sa contenance.

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Derrière ce léger sourire aperçu à l'hôpital se cache pourtant une souffrance immense. Une enfant blessée physiquement mais aussi profondément marquée par le drame qu'elle vient de vivre et qui l'a privée pour toujours de son papa. La sœur aînée explique que leur père était exceptionnellement en congé ce jour-là. «D'habitude, c'est un taxi qui va chercher ma petite soeur à l'école. Mais ce jour-là, mon papa était en congé. Il voulait simplement passer un peu de temps avec elle.» Des mots qui rendent ce drame encore plus bouleversant.

Pradeep Cheekoory travaillait comme agent de sécurité dans une maison de jeux à Triolet. Selon ses proches, malgré les difficultés de la vie, ses filles passaient toujours en premier pour lui. Lui et son épouse vivaient séparés. Les adolescentes habitaient principalement avec leur père à Ste-Croix, entourées d'autres membres de la famille.

Aujourd'hui, cette maison est plongée dans un lourd silence. La jeune fille de 17 ans reste hantée par les images qui ont suivi l'accident. «Voir les gens essayer d'aider notre père sans pouvoir le sauver... cette image reste gravée dans ma tête. Je veux juste que mon père obtienne justice.» Les funérailles de Pradeep Cheekoory ont eu lieu hier, dans une atmosphère déchirante. Parents, voisins, amis et habitants de la région se sont réunis pour accompagner en sa dernière demeure cet homme décrit comme «calme, respectueux et travailleur».

Le conducteur de la voiture de luxe, Jean Olivier Gino Meetun, 37 ans, a été arrêté après le drame. Présenté devant le tribunal de PortLouis hier, il a été provisoirement inculpé d'homicide involontaire. La police s'est opposée à sa remise en liberté sous caution, évoquant des risques d'interférence avec des témoins et de manipulation de preuves. Il demeure en détention policière jusqu'au 27 mai.

Jean Olivier Gino Meetun, 37 ans, conducteur de la berline impliquée dans l'accident mortel survenu à Abercrombie. Il a été arrêté et placé en détention. L'alcotest pratiqué sur le suspect s'est révélé négatif, tandis que les résultats du test de dépistage de drogues sont toujours attendus. La voiture de luxe impliquée dans l'accident, qui ne serait pas enregistrée à son nom, a été placée sous scellés. Trois autres véhicules ont également été endommagés au cours de cette collision.