Ile Maurice: Projet «Stella di Mare» - Rs 18,9 millions de loyers impayés et une dette de Rs 325 millions

Le projet hôtelier de Stella di Mare à Les Salines, Koenig, Rivière-Noire, a fait l'objet d'une question parlementaire adressée par Joanna Bérenger au ministre du Logement et des terres, Shakeel Mohamed. Le ministre a expliqué que Stella di Mare Mauritius Ltd avait obtenu en 2021 un bail industriel de 60 ans sur une portion de Pas Géométriques et de terrains de l'État situés à Les Salines, couvrant une superficie de 25 arpents et 25 perches. Ce bail, valable du 11 juin 2021 au 10 juin 2081, avait été accordé pour la construction d'un hôtel cinq étoiles.

En 2022, le bail a été modifié afin de permettre un changement d'utilisation vers un développement hôtelier sous le régime Invest Hotel Scheme. Toutefois, le ministre a précisé qu'aucun transfert du bail n'avait été effectué en faveur de la Mauritius Investment Corporation Ltd (MIC). Le loyer annuel du terrain s'élève actuellement à Rs 16,3 millions et doit être révisé tous les trois ans selon l'indice des prix à la consommation. Au 14 mai 2026, les arriérés de loyers et intérêts totalisaient Rs 18,95 millions. À cela s'ajoute une autre somme de Rs 38,1 millions due au titre d'un mécanisme de partage des coûts.

Concernant le projet lui-même, les travaux de construction avaient atteint le niveau des fondations avant d'être interrompus. Le ministre a également révélé qu'en novembre 2024, Stella di Mare Ltd avait sollicité l'autorisation du ministère pour mettre en gage son bail auprès de la MIC afin d'obtenir un financement de Rs 425 millions. Selon lui, cette autorisation n'a jamais été accordée. Malgré cela, des recherches effectuées dans le système LAVIMS ont démontré que la MIC avait tout de même enregistré des charges fixes et flottantes liées au terrain et aux actifs de la compagnie.

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Le ministre estime ainsi que ce gage est «nul et non avenu». Il a aussi indiqué que la MIC avait déjà déboursé Rs 325 millions à Stella di Mare Ltd et travaille désormais à récupérer ces fonds. Il a affirmé qu'aucun projet de transfert du bail à un autre promoteur pour des villas ou appartements n'est envisagé à ce stade.