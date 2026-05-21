Ile Maurice: Licence de sécurité privée - 28 demandes restées en attente sous l'ancien CP

Les licences pour les fournisseurs de services de sécurité privée ont été abordées à travers une question de la députée Rubna Daureeawo. Navin Ramgoolam a révélé qu'au 14 mai dernier, Maurice comptait 46 détenteurs de licences de fournisseurs de services de sécurité privée, dont 31 renouvellements et 15 nouvelles licences.

Le Premier ministre a également indiqué qu'entre janvier 2020 et le 14 mai, 28 demandes soumises, avant novembre 2024, avaient été maintenues en suspens par l'ancien commissaire de police (CP). Selon l'actuel CP, ces dossiers ne peuvent désormais plus être considérés en raison du long délai écoulé depuis leur soumission. Les demandeurs concernés ont été invités à soumettre de nouvelles demandes. Depuis novembre 2024, 11 nouvelles demandes ont été enregistrées. Trois ont déjà été approuvées tandis que huit sont toujours en cours de traitement.

Le chef du gouvernement a souligné que l'octroi de ces licences nécessite des vérifications rigoureuses afin de garantir que les opérateurs disposent des compétences, des infrastructures et de garanties financières requises pour assurer la sécurité des personnes et des biens.