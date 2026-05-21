Ile Maurice: La «speaker» donne son «ruling» sur le respect des lois

21 Mai 2026
L'Express (Port Louis)

Dans une décision relative à la divulgation illicite de données personnelles, la présidente de l'Assemblée nationale, Shirin Aumeeruddy-Cziffra, a rappelé l'importance du respect du règlement intérieur et de la «Data Protection Act».

Dans une décision relative à la divulgation illicite de données personnelles, la présidente de l'Assemblée nationale, Shirin Aumeeruddy-Cziffra, a rappelé l'importance du respect du règlement intérieur et de la Data Protection Act. Lors des questions, le leader de l'opposition avait évoqué un document qu'il souhaitait présenter en relation aux recrutements effectuées par la Local Government Service Commission.

La présidente de l'Assemblée nationale a indiqué qu'elle examinerait ce document avant de statuer sur sa divulgation publique. Elle a souligné que, conformément au Standing Order 22 -1, et plus précisément à la Règle H, les questions ne doivent pas mentionner les noms, sauf si cela est nécessaire à la clarté de l'énoncé, et elles ne doivent pas contenir d'allégations non fondées.

Ce principe vise à protéger les personnes citées dans les questions, d'autant plus qu'elles ne sont pas présentes pour se défendre.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Par ailleurs, elle a cité l'article 42 de la loi de 2017 sur la protection des données, qui stipule que la divulgation de données personnelles, sans autorisation, constitue une infraction. Par conséquent, elle a décidé de renvoyer le document au leader de l'opposition, en l'avertissant de son contenu et en précisant que cette décision s'applique à tous les députés.

Lire l'article original sur L'Express.

Tagged:
Copyright © 2026 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.