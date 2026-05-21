Ile Maurice: Maneswar Peetumber soumet sa démission

21 Mai 2026
L'Express (Port Louis)
Par Mahen Chitamun

Maneswar Peetumber a remis sa démission de la présidence de la Central Water Authority (CWA) hier, invoquant des motifs professionnels, sans plus de précisions. Nommé Chairman à temps partiel en février 2025 - décision actée par le Conseil des ministres, le 14 février -, il quitte ses fonctions à la tête de l'autorité.

Son départ crée un vide qui appellera une nomination rapide pour assurer la continuité des projets d'infrastructures hydrauliques en cours.

Ancien recteur du Basdeo Bissoondoyal College et président du Moka Flacq District Council en 1988-89, Maneswar Peetumber - aussi connu comme Pradeep Peetumber - a été candidat PTr/MMM dans la circonscription de Rivièredes-Anguilles et Souillac (n° 13) aux législatives de 2010 et 2014. Il a également présidé la Mauritius Housing Company entre 1996 et 2000, et assuré les fonctions de viceprésident de l'Assemblée nationale en 2012.

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