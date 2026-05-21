Ile Maurice: Jamalsah, son fils et deux autres suspects en clinique

Nouveau rebondissement dans l'affaire des violents incidents survenus à Camp-Thorel. Noorani Jamalsah, présenté comme l'actionnaire du chassé au coeur de la polémique, son fils Ashfaq Jamalsah, ainsi que deux autres suspects, Windsley Gerard Celeste et Gael Rydley Jullien Noel Bernard, ont été admis en clinique après leur retour en cellule policière, hier.

Quelques heures plus tôt, les suspects avaient comparu devant le tribunal de Moka dans le cadre de l'enquête menée par la Criminal Investigation Division de Moka sur les affrontements ayant éclaté dimanche dernier à Camp-Thorel. Lors des débats entourant leur motion de remise en liberté sous caution, la police a objecté à leur libération.

Selon les informations recueillies, plusieurs suspects se seraient sentis mal après leur retour en cellule, nécessitant une prise en charge médicale et leur transfert vers une clinique pour des examens.

Pour rappel, Ashfaq Jamalsah avait été arrêté mardi soir comme cinquième suspect dans cette affaire. Avant lui, Noorani Jamalsah, Julien Bernard, Rajen Luchmedu et Gerard Celeste avaient déjà été arrêtés par les enquêteurs.

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Les suspects font actuellement face à une accusation provisoire de «using firearm to endanger life».

Selon les premiers éléments de l'enquête, une vive altercation aurait éclaté dimanche entre un groupe d'individus et des habitants de Camp-Thorel ainsi que des régions avoisinantes. La situation aurait rapidement dégénéré, nécessitant une importante intervention policière impliquant la Special Support Unit, la Special Mobile Force et le Groupe d'intervention de la police mauricienne.

Les renseignements recueillis par les enquêteurs tendent à démontrer que le conflit trouverait son origine dans des plaintes formulées par des habitants concernant la circulation de quads sur un parcours de santé de la région, une pratique jugée dérangeante par plusieurs riverains.

Le bilan des incidents fait état de deux blessés et de deux véhicules incendiés. Des témoins affirment également avoir entendu une détonation lors des affrontements. Une douille a d'ailleurs été récupérée sur les lieux par les enquêteurs.

L'enquête policière se poursuit afin d'identifier toutes les personnes impliquées et faire toute la lumière sur cette affaire.