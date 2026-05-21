Ile Maurice: Tyron Thérèse, champion de La Réunion à dix ans

À seulement dix ans, Tyron Thérèse a éclaboussé de son talent la finale du Championnat de La Réunion des moins de 11 ans. Portée par son demi-centre vedette, son équipe de la Jeunesse sportive bénédictine a décroché le titre suprême au terme d'un match d'anthologie contre La Cressonnière le mois dernier au gymnase Nelson Mandela de Saint-Pierre.

Face à la redoutable formation de La Cressonnière, le défi était de taille. Mais sur le terrain, un jeune joueur a décidé de transformer cette première finale en un chef-d'oeuvre personnel et collectif : Tyron Thérèse. Score final : 13-9. Le chaudron saint-pierrois pouvait exploser. Positionné au poste de demi-centre, le véritable coeur tactique de l'équipe, Tyron a dicté le tempo de la rencontre avec une maturité bluffante. Du haut de ses dix ans, célébrés le 28 avril, l'élève de CM1 à l'école Narassiguin de Bras-Panon a joué comme un vieux briscard.

Face à une défense adverse, le jeune demi-centre a pris ses responsabilités. Sa palette technique a fait basculer la rencontre, notamment grâce à une science du un-contre-un qui a laissé les spectateurs pantois. Dans les tribunes, son père, le Mauricien Jessie Thérèse, n'a pu cacher son admiration face à la puissance et la fluidité des duels remportés par son fils.

Equipe de la JSB des moins de 11 ans.

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Au-delà de la mène de jeu, Tyron a fait parler la poudre. Avec un total stratosphérique de 6 buts, il termine meilleur buteur de la rencontre, inscrivant près de la moitié des points de son équipe. Une performance XXL qui offre à son club sa toute première finale gagnée et un titre de champion de La Réunion amplement mérité.

«Je suis fier. Je n'ai pas de mots pour décrire ce que je ressens», a confié son père à l'issue du coup de sifflet final, les larmes aux yeux et des étoiles plein les regards.

La saison se termine en apothéose pour le jeune prodige de Bras-Panon. Mais pas question de perdre le nord : après les célébrations de ce titre historique, il est temps de retourner en classe pour valider l'année de CM1 et préparer la rentrée en CM2. Une chose est sûre, le handball réunionnais et mauricien a trouvé l'une de ses futures pépites. Retenez bien son nom : Tyron Thérèse.