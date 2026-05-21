Ile Maurice: Jean Nathaniel Baptiste, alias Gangsta Baptista, placé en garde à vue

Le rappeur Jean Nathaniel Baptiste, plus connu comme Gangsta Baptista et figure du collectif Favelas Gang, se retrouve derrière les barreaux à la suite d'une plainte de sa petite amie de 32 ans, qui allègue avoir fait l'objet de violences aggravées avec préméditation.

Les faits se seraient produits dans la soirée du 17 mai sur un plateau de tournage à Bambous. Une dispute entre eux aurait dégénéré. Elle allègue que le chanteur l'aurait empoignée, projetée à terre, sa tête heurtant le sol avec une telle violence qu'elle aurait perdu connaissance.

Les témoignages recueillis sur place indiquent que l'artiste se serait saisi d'une brique qu'il aurait lancé sur elle. Plusieurs membres de l'équipe de tournage ont dû intervenir. Quand la trentenaire a repris connaissance, elle déclare avoir été atteinte par un projectile, d'où sa blessure à la tête. Contrainte de prendre place dans le véhicule de son compagnon, elle affirme avoir subi de nouvelles violences durant le trajet, de même qu'au domicile qu'ils partagent à Pointe-aux-Sables. Les coups auraient continué à pleuvoir et il aurait même placé un couteau sous sa gorge.

Elle dit avoir réussi à s'enfermer dans une pièce et à appeler les secours. Elle a reçu des soins à l'hôpital Dr A.G. Jeetoo.

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Traduit devant le tribunal de Bambous lundi, Jean Nathaniel Baptiste a été inculpé à titre provisoire et reconduit en cellule policière.