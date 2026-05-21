Ile Maurice: Ces petites ouvrières qui nourrissent la planète

Chaque 20 mai, la Journée mondiale des abeilles rappelle l'importance capitale de ces insectes dans la survie de l'humanité. Derrière leur bourdonnement discret se cache un rôle essentiel pour l'environnement, l'agriculture et notre alimentation quotidienne. À Maurice comme ailleurs dans le monde, les abeilles sont aujourd'hui au coeur des préoccupations écologiques.

L'apiculteur mauricien Michael Lafrance soulignent que les abeilles jouent un rôle indispensable dans la pollinisation. «S'il n'y a pas d'abeilles, c'est la fin du monde», affirme-t-il. En transportant le pollen d'une fleur à une autre lorsqu'elles butinent, les abeilles permettent la reproduction de nombreuses plantes. Ce phénomène naturel favorise la production de fruits, de légumes et de graines. Selon l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture, près de 75 % des cultures alimentaires mondiales dépendent au moins en partie des pollinisateurs.

Cependant, ces insectes font face à plusieurs menaces. Pour l'apiculteur, les insecticides et les pesticides représentent aujourd'hui les plus grands dangers pour les abeilles, aussi bien à Maurice que dans le reste du monde. Ces produits chimiques affectent leur système nerveux et perturbent leur capacité à retrouver leur ruche. «La protection des abeilles est une responsabilité collective», souligne-t-il. Il rappelle également que plus les abeilles sont protégées, plus la production agricole augmente.

Le changement climatique influence aussi le travail des apiculteurs. Même si les abeilles possèdent une certaine capacité d'adaptation, les températures extrêmes peuvent perturber leur comportement et la floraison des plantes. Des périodes de chaleur intense ou des changements saisonniers imprévisibles compliquent parfois la production de miel et le rythme naturel des colonies.

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Face à cette situation, chacun peut agir à son niveau. Michael Lafrance encourage les citoyens à planter des fleurs mellifères, à préserver les espaces verts et surtout, à limiter l'utilisation d'insecticides et d'herbicides dans les jardins. De petits gestes qui peuvent faire une grande différence pour la biodiversité.

Dans le pays, l'avenir de l'apiculture semble prometteur. Des ateliers et des activités pédagogiques sont déjà organisés dans certaines écoles afin de sensibiliser les jeunes à l'importance des abeilles. Pour l'apiculteur, transmettre cette passion dès le plus jeune âge permettra de préparer une nouvelle génération plus consciente de la protection de la nature.

Comme un poème vivant suspendu entre les fleurs et le soleil, l'abeille continue ainsi de porter silencieusement l'avenir de la planète sur ses ailes.