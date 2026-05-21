Ile Maurice: Élite - Les têtes d'affiche imposent leur loi

Les Championnats de Maurice élites de boxe étaient très attendus surtout en vue des Jeux du Commonwealth qui sont prévus du 23 juillet au 2 août. Tous les sélectionnés pour le rendez-vous écossais se sont imposés lors des finales tenues au centre national à Vacoas samedi dernier.

Chloé Gabriel (à g.) a fait montre de son talent en l'emportant à l'unanimité des juges en finale des 54 kg face à Samantha Tonta.

Fabrice Valérie, Niven Chemben, Ziggy Agathe et Merven Clair en masculin et Chloé Gabriel, retenus pour ces jeux, ont été sacrés dans leur catégorie respective. Le Port-louisien Fabrice Valérie, qui avait été sacré en -50 kg en 2025, s'est imposé chez les 55 kg face au tenant du titre, Ivans Frontin de Beau-Bassin-Rose-Hill. Niven Chemben (Curepipe) n'a pas commis d'erreur face à Owen Noelis de Port-Louis chez les 60 kg. Ziggy Agathe (Vacoas) a dominé le Rodriguais Emilio Perrine chez les 65 kg, tandis que Merven Clair (Port-Louis) a été déclaré vainqueur à l'unanimité des juges face à Grégoire Bégué chez les 75 kg. À noter, toutefois, qu'à Glasgow, Clair défendra les couleurs mauriciennes en 70 kg.

Niven Chemben (à dr.) s'est logiquement imposé face à Owen Noelis en finale des 60 kg.

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Beau-Bassin--Rose-Hill s'est offert deux titres par l'entremise d'Adel Motean qui a vaincu Gregory Begue de Rodrigues en finale des 80 kg, alors que Jovani Sheik Hassim a dominé Christopher Paul de Port-Louis chez les +90 kg. Mathieu Souprayen, dont la victoire en demi-finale face à Gilberto Rosalie avait été contestée par l'entourage de celui-ci, a été sacré face à un autre Rose-hillien en finale des 50 kg, à savoir Fleurot Louis.

Chez les 70 kg, on a eu droit à un beau duel qui a tourné à l'avantage du Rodriguais Marcus Ravina face à Clyde Dupré de Port-Louis. En 85 kg, la joute a été serrée entre Alexandre Louis (Flacq) et Harvest Hassing (Goodlands), le premier nommé s'imposant 3-2. Enfin, en finale des 90 kg, Ryan Bienvenu a offert une belle victoire à Grand-Port en battant Hansley Empeigne de Rivière-Noire.

Merven Clair aux côtés de l'entraîneur Christian Ramsamy juste avant de monter sur le ring pour la finale des 75 kg qu'il a remporté face à Grégoire Bégué.

En féminin, Chloé Gabriel était l'attraction de ces championnats. Elle a fait le déplacement spécialement d'Irlande et elle a démontré qu'elle méritait sa place dans la sélection pour les Jeux du Commonwealth. Après avoir pris la mesure de Diva Jankee (Vacoas) en demi-finale, elle a dominé sans coup férir Samantha Tonta (Beau-Bassin-Rose-Hill) en finale. Les deux fois, elle a été déclarée vainqueur à l'unanimité des juges. C'est fort logiquement que le titre de meilleure boxeuse lui a été attribué.

La Rodriguaise Émilie Françoise s'est imposée sans difficulté face à Gwenie Janvier de Beau-Bassin-Rose-Hill en finale des 51 kg.

Les deux autres finales en élite dames ont été remportées par des représentantes de Rodrigues. En 51 kg, Émilie Françoise a largement dominé Gwenie Janvier (Beau-Bassin-Rose-Hill), alors que dans la catégorie des 60 kg, Anne Chloe Karl a battu Holly Tavataya de Quatre-Bornes.

Jeunes Julian Agathe et Olympia Julie élus meilleurs boxeurs Julian Agathe (en rouge) a bien maîtrisé son combat face à Denzel Namaseevayen en finale des 60 kg.

Les championnats nationaux jeunes ont été d'un bon niveau. Il y avait huit catégories chez les garçons et trois chez les filles. Julian Agathe de Vacoas (60 kg) et Olympia Julie de Beau-Bassin-Rose-Hill (48 kg) ont été élus meilleurs boxeurs. Beau-Bassin-Rose-Hill et Port-Louis se sont offertes chacune trois titres. Outre Olympia Julie qui marche sur les traces de son père, unique médaillé olympique mauricien, Naomie Maudhoo (filles, 60 kg) et Ryan Labelle (garçons, 65 kg) ont ramené l'or aux villes soeurs.

Les couleurs de la capitale ont brillé par l'entremise de Cédric Valérie (55 kg), Adriano Perrine (75 kg) et Noah Deschamps (80 kg) chez les garçons.

Cédric Valérie, qui crie ici sa joie, s'est montré intraitable lors de la finale des 55 kg.

Un deuxième titre est tombé dans l'escarcelle de la région de Vacoas grâce à Brandon Latire chez les 50 kg. Savanne a tiré son épingle du jeu avec la victoire de Louis Jean chez les 85 kg, tandis que Jeremi Deise de Rivière-Noire l'a emporté chez les 90 kg. Enfin, chez les 51 kg filles, Lucie Mamode a offert une belle victoire à la région de Goodlands.

Olympia Julie (à g.) marche sur les traces de son père, Bruno. Elle n'a eu besoin que d'un round pour venir à bout de Gwenaëlle Goolamsing chez les 48 kg.

La sélection de Rodrigues était présente en force et dirigée par Jean-Rex Henriette.