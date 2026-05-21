Maroc: Un traité historique en vue pour sceller la prochaine visite d'État du Roi Mohammed VI à Paris

Les relations entre Paris et Rabat s'apprêtent à franchir un palier historique. Réunis à Rabat ce mercredi 20 mai 2026, les chefs de la diplomatie marocaine et française ont officialisé la programmation de la future visite d’État du roi Mohammed VI en France. Au-delà du symbole, ce déplacement sera marqué par la signature d'un traité bilatéral inédit, destiné à figer l'axe Paris-Rabat pour les prochaines décennies.

Un traité d'exception pour une nouvelle ère

L'annonce a été faite par le ministre marocain des Affaires étrangères, Nasser Bourita, et son homologue français, Jean-Noël Barrot, en marge d'une conférence ministérielle sur le maintien de la paix en environnement francophone. Si le calendrier exact de ce voyage royal reste pour l'instant confidentiel, la nature de l'événement se précise.

Comme le rapporte le média Africa Radio, ce déplacement ne sera pas une simple visite de courtoisie. Nasser Bourita a souligné qu'il donnerait lieu à un « événement politique et juridique » majeur : la signature d'un traité maroco-français. Jean-Noël Barrot a apporté une précision de taille sur la portée de ce document, indiquant qu'il s'agissait du « premier traité de ce type avec un pays non européen » pour la France. Cet accord-cadre ambitionne de structurer en profondeur l'avenir des relations économiques, politiques et sécuritaires entre les deux rives de la Méditerranée.

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Juillet 2026 : La Haute commission mixte en éclaireur

Pour baliser le terrain avant l'arrivée du souverain alaouite sur le sol français, la machine diplomatique va s'accélérer dès le début de l'été. Les deux ministres ont ainsi confirmé la tenue en juillet prochain à Rabat de la Haute commission mixte franco-marocaine.

Cette instance stratégique, qui sera coprésidée par les chefs de gouvernement des deux pays, aura pour mission de finaliser les détails techniques et politiques du futur traité. Selon les archives diplomatiques relayées par Africa Radio, la réunion de cette commission mixte constitue un préalable indispensable à la salle du Roi, après que ce voyage officiel a fait l'objet de plusieurs reportages au cours des dernières années.

Le grand retour de l'axe Paris-Rabat

Cette confirmation du déclenchement spectaculaire et définitif des relations bilatérales, après une longue période de tensions et de froid diplomatique entre les deux capitales. La confirmation de ce traité à venir démontre que Paris et Rabat ont choisi de tourner la page des différends passés pour bâtir un partenariat d'exception à long terme. En acceptant de signer un texte d'une telle portée juridique, la France réaffirme la place centrale qu'occupe le Maroc dans sa stratégie africaine et méditerranéenne, tandis que Rabat consolide ses alliances historiques sur le continent européen.