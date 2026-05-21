Ile Maurice: Vacoas-Phoenix - Les projets de drains suspendus à un financement de Rs 993 millions

Le député Khushal Lobine a adressé une question au ministre des Collectivités locales, Ranjiv Woochit, sur les projets de construction de nouveaux drains à Vacoas-Phoenix. Le ministre a indiqué que les projets de drains sont réalisés en collaboration avec la Land Drainage Authority (LDA), chargée d'identifier les zones prioritaires, d'approuver les conceptions techniques, et de s'assurer du respect des normes de sécurité et d'ingénierie.

Pour l'année financière 2025-2026, la LDA a soumis une liste de projets de drainage aux collectivités locales en octobre 2025. Après révision des coûts, le montant total des projets à travers le pays a été estimé à environ Rs 993 millions et soumis au ministère des Finances en mars 2026. La demande devrait être examinée dans le cadre du Budget 2026-2027.

Concernant Vacoas-Phoenix, aucun nouveau chantier n'a encore démarré depuis septembre 2025. Toutefois, plusieurs travaux préparatoires ont été entrepris. Un contrat de Rs 2,8 millions a été accordé à GIBB (Mauritius) Ltd pour la conception détaillée des infrastructures de drainage sur 11 sites prioritaires. Les études comprennent notamment des analyses hydrologiques et topographiques, des évaluations des risques d'inondation ainsi que des estimations de coûts. Après plusieurs consultations techniques entre la municipalité et la LDA, un rapport révisé a finalement obtenu une «no objection» sous certaines conditions techniques.

Le ministre a précisé que les travaux ne pourront débuter qu'après l'obtention des autorisations techniques et des financements nécessaires.

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