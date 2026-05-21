Afrique: Le Morne (17 mai) - Petit test avant les championnats d'Afrique sprint

La compétition organisée le dimanche 17 mai par la Fédération mauricienne de triathlon (FMTri) au Morne a servi de baromètre idéal. À moins d'un mois des Championnats d'Afrique sprint prévus le 14 juin à Blue Bay, les triathlètes ont marqué les esprits par leur engagement sur un parcours toujours exigeant.

On peut dire que la relève a montré les crocs avec détermination. Chez les Youth, Caesar Marie s'est imposé avec autorité en bouclant son parcours en 35 :49, devançant un Remi Samouilhan très accrocheur qui termine en 37 :28. Du côté des filles, Keira Rajabalee a frappé fort avec un chrono de 37 :31, prouvant qu'elle a les cannes nécessaires pour briller au niveau continental le mois prochain.

Chez les Juniors, Aurélien Ciceron a dominé son sujet en 1h05 :05, s'affirmant en excellente forme - à un mois de la Coupe d'Afrique junior - tandis que Grégory Etiennette prend une solide deuxième place en 1h15 :52.

De belles choses ont été constatées sur la distance Standard. Sur ce format long, la senior Nicole Collins a réalisé une course en solitaire chez les dames avec un temps de 2h25 :53, signant une performance très proche de celle de Franck Newton, vainqueur chez les Vétérans 1 hommes en 2h23 :48. Une telle régularité confirme son statut actuel au sein de la discipline.

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Le spectacle a été total jusque dans les catégories d'avenir où l'intensité n'a pas faibli. On retiendra notamment le final haletant en U15 entre Micah Rose et Etienne Collins, qui ont franchi la ligne ensemble pour terminer ex aequo en 22 :00, alors qu'Aurélie Collins l'emportait chez les filles. Enfin, chez les plus petits en U10, Alexandre Cartier s'est illustré chez les garçons en 13 :59, imité par Lana Trupiano chez les filles en 19 :35.

Le décor est désormais planté pour la suite de la saison. Tous les regards se tournent maintenant vers Blue Bay pour le grand défi africain du 14 juin.