Ile Maurice: Quand la théorie rencontre la réalité

Au collège du Saint-Esprit à Quatre-Bornes, un enseignant a pris l'initiative de créer un Club finance. Créé en 2023 au sein du département d'informatique, ce club découle d'une initiative éducative destinée à rapprocher les élèves des réalités concrètes du monde de la comptabilité et de la finance. C'est Angkush Poonye qui a souhaité offrir aux jeunes un espace d'apprentissage dépassant le cadre strict des manuels scolaires.

Tout est venu en observant l'intérêt de ses élèves des Grades 12 et 13 durant ses cours de comptabilité que l'idée a germé. Beaucoup d'entre eux manifestaient une réelle curiosité pour les mécanismes financiers qui régissent les entreprises, les pratiques d'audit ou encore les nouvelles tendances liées aux cryptomonnaies. C'est face à cet enthousiasme que la création du club est apparue comme une évidence.

Selon Angkush Poonye : «Ce club offre une plateforme aux élèves, qu'ils soient en comptabilité ou non, qui souhaitent approfondir leurs connaissances des principes comptables. Ces connaissances leur seront utiles lors de leur entrée sur le marché du travail ou pour devenir entrepreneurs.»

Le membres exécutifs du Club finance avec Ashveen Chummun de la MCB et Angkush Poonye.

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Au-delà de l'apprentissage théorique, le Club finance ambitionne surtout de développer une véritable culture financière chez les jeunes. Dans un contexte où de nombreux étudiants s'intéressent de plus en plus tôt à l'investissement et à la recherche d'indépendance financière, le besoin d'un encadrement sérieux devient essentiel. Les sujets abordés au sein du club sont variés : principes de fiscalité, audit, comptabilité forensique, gestion financière ou encore compréhension des risques liés aux investissements numériques.

Des ateliers interactifs, des discussions et des activités pédagogiques permettent ainsi aux élèves d'acquérir des connaissances concrètes tout en développant leur esprit critique.

Pour l'enseignant, cette sensibilisation est devenue indispensable à une époque où les jeunes sont fréquemment exposés à des promesses de gains rapides sur les réseaux sociaux et les plateformes numériques. Il souligne également: «Beaucoup d'étudiants sont attirés par des opportunités d'investissement qui peuvent paraître lucratives et je pense qu'il est important de les guider dès leur plus jeune âge.

Les sensibiliser à des placements sûrs et judicieux peut les aider à prendre de meilleures décisions financières. On a vu des cas d'étudiants perdre toutes leurs économies, tentés par des opportunités alléchantes qui se sont révélées être des escroqueries.»

À travers cette initiative, le département d'informatique souhaite ainsi former des jeunes plus conscients des enjeux économiques et mieux préparés aux défis du monde professionnel. Le Club finance est désormais un véritable pont entre l'école et le monde de l'entreprise, offrant aux étudiants des outils précieux pour leur avenir académique, professionnel et personnel.

L'objectif du Club finance n'est pas d'inciter les élèves à travailler dès leur plus jeune âge, mais plutôt de promouvoir la culture financière et de faire le lien entre la théorie et la pratique. Puisque les élèves de Higher School Certificate sont de jeunes adultes qui s'apprêtent à entrer dans l'enseignement supérieur ou sur le marché du travail, le club les aide à mieux comprendre comment la comptabilité, l'audit, la fiscalité, les investissements et d'autres concepts financiers s'appliquent concrètement au monde de l'entreprise.

Grâce à des présentations et des ateliers interactifs animés par des professionnels du secteur, les élèves découvrent différents domaines et sont en mesure de faire des choix plus éclairés quant à leur future spécialisation. De plus, des séances sur les investissements et les finances personnelles les sensibilisent aux moyens sûrs et légaux de gérer leur épargne et d'investir judicieusement, les aidant ainsi à éviter les arnaques et les pièges financiers qui touchent tout le monde.