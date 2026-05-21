Ile Maurice: Inclusion et partage au coeur d'une journée conviviale à Moulin-à-Poudre

Rires d'enfants, éclats de joie, jeux collectifs et moments d'émotion ont rythmé la journée organisée le dimanche 17 mai à Moulin-à-Poudre, à Pamplemousses. Ces activités, placées sous le signe du partage et de l'inclusion, étaient une initiative conjointe du Groupe renaissance du Nord (GRN) et de l'Association pour la protection des droits des handicapés (APDH). Jeunes et moins jeunes, accompagnateurs, éducateurs et parents ont tous vécu un moment humain fort dans un cadre naturel propice aux échanges.

Dès les premières heures de la matinée, l'ambiance conviviale s'est installée autour des différentes activités proposées. Entre promenades, jeux et animations, les participants ont surtout eu l'occasion de tisser des liens et de sortir de leur quotidien. Plusieurs enfants atteints d'autisme ont ainsi pu s'exprimer librement à travers les activités ludiques, sous le regard ému et fier de leurs proches.

Jeux et activités en pleine nature ont permis aux enfants et aux participants de s'exprimer, de créer des liens et de vivre des moments de joie.

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Pour Prakash Aubeeluck, membre actif du GRN, cette journée a représenté bien plus qu'une simple sortie récréative. «Voir nos participants évoluer dans une ambiance conviviale et inclusive nous remplit de bonheur et d'espoir. Un grand merci aux éducateurs et aux parents pour leur accompagnement, leur patience et leur confiance», a-t-il déclaré. Il a également salué la présence et l'énergie des participants, qui ont contribué à faire de cette rencontre un moment «agréable et inoubliable».

Très engagé dans le social, le GRN a aussi tenu à remercier les différents partenaires et sponsors ayant soutenu l'événement, notamment le Forestry Service Mauritius, l'APEIM, SSR Disability de Triolet, la Butterfly School de Pamplemousses, l'Association solidarité mauriciens d'ailleurs, le Club sportif de Pamplemousses ainsi que plusieurs autres collaborateurs et bénévoles.

De son côté, le vice-président de l'APDH, Ashvin Gudday, a mis l'accent sur l'importance de ces initiatives pour favoriser l'inclusion des personnes en situation de handicap. Selon lui, cette journée avait avant tout pour objectif de rassembler différentes organisations autour d'une même cause : permettre à chacun de trouver sa place dans la société. «Le circuit est très accessible et tout s'est très bien déroulé. La nature apporte énormément de bienfaits aux personnes en situation de handicap. Ce genre d'activités devrait être organisé plus régulièrement», a-t-il souligné.

Profitant de cette occasion, Ashvin Gudday a également lancé un appel aux autorités afin que davantage d'espaces naturels accessibles soient aménagés pour encourager les sorties inclusives. «Il faut garder les espaces ouverts et accessibles à tous. La nature est bénéfique et chacun doit pouvoir en profiter pleinement», a-t-il conclu.