Cameroun: Femmes camerounaises insultées par une ougandaise - La polémique qui divise la diaspora

Une vidéo, quelques phrases, et des milliers de réactions. Le dérapage verbal d'une ressortissante ougandaise sur les femmes camerounaises a déclenché un débat qui dépasse largement les protagonistes.

Ce qui a été dit et ce que ça révèle

Lors d'un podcast diffusé en ligne, une femme ougandaise ayant vécu à Dubaï avec des compatriotes camerounaises a tenu des propos ouvertement dénigrantes. Elle a qualifié ces femmes de "villageoises", critiqué leurs habitudes d'hygiène en colocation et raillé une pratique traditionnelle de beauté corporelle. Les propos, filmés et relayés massivement, ont rapidement circulé sur les plateformes africaines et au sein de la diaspora camerounaise.

Le contenu n'est pas un avis nuancé. C'est une généralisation à partir d'expériences limitées, formulée avec un vocabulaire délibérément humiliant.

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Pourquoi ça a pris

Les polémiques interafricaines sur les réseaux sociaux obéissent à une mécanique précise. Elles combinent trois ingrédients : une cible identifiable, un propos transgressif, et une audience déjà sensibilisée aux questions d'identité et de rivalité entre diasporas africaines.

La communauté camerounaise à Dubaï est numériquement significative. Elle est aussi exposée à des frictions intercommunautaires réelles, liées à la cohabitation en logements partagés, aux différences culturelles et aux pressions économiques de l'expatriation précaire. Ces frictions existent. Les généraliser à l'ensemble d'un peuple est une autre chose.

La viralité insultante

Les propos dégradants sur des groupes nationaux africains génèrent systématiquement une forte amplification. Deux raisons structurelles l'expliquent.

D'abord, l'orgueil national fonctionne comme accélérateur algorithmique : les réactions indignées produisent autant d'engagement que les partages approbateurs. Ensuite, ces contenus alimentent un sentiment de menace identitaire qui pousse à la réponse commentaire, contre-vidéo, thread. La plateforme ne distingue pas l'indignation de l'adhésion.

Le résultat : une femme ougandaise inconnue du grand public devient en quarante-huit heures un sujet de débat continental.

Ce que ce cas révèle

Cet épisode va alimenter une méfiance accrue entre communautés africaines cohabitant dans les pays du Golfe. Les tensions intercommunautaires à Dubaï entre ressortissants de différents pays africains sont déjà documentées. Ce type de contenu les exacerbe sans les résoudre.

Comment les diasporas africaines construisent-elles une solidarité continentale quand les algorithmes récompensent le conflit identitaire ? Le panafricanisme numérique reste un projet ; les fractures, elles, sont quotidiennes et rentables pour les plateformes.

La rivalité entre diasporas africaines n'est pas nouvelle. Sa mise en scène virale, si.

Une solidarité à construire autrement

Les femmes camerounaises n'ont pas besoin d'être défendues contre une caricature pour exister. Elles ont besoin que les espaces de cohabitation africaine à l'étranger cessent d'être des terrains de dévalorisation mutuelle.

La vraie question n'est pas ce qu'une personne a dit sur un podcast. C'est de savoir pourquoi ces propos trouvent une audience, une caisse de résonance, et parfois même une validation silencieuse. Les stéréotypes interafricains ont une histoire. Ignorer cette histoire, c'est condamner la prochaine polémique à reproduire exactement la même mécanique.