Sénégal: Hydrocarbures - Hausse de 5% du résultat net de la société TotalEnergies Marketing Sénégal au premier trimestre 2026

21 Mai 2026
Le Journal de l'Economie Sénégalaise (Dakar)
Par Oumar Nourou

Le résultat net après impôts de la société TotalEnergies Marketing Sénégal a enregistré une hausse de 5% au premier trimestre 2026 par rapport au premier trimestre 2025, selon le rapport d'activité établi par la direction de cette entreprise.

Il ressort de ce rapport un résultat net de 1,585 milliard FCFA contre 1,513 milliard FCFA au 31 mars 2025.

Concernant le chiffre d'affaires, il se situe à 99,924 milliards FCFA contre 110,814 milliards FCFA au premier trimestre 2025, soit une baisse de 10,890 milliards FCFA. « Ce retrait du chiffre d'affaires s'explique principalement par la révision à la baisse des prix à la pompe décidée par l'Etat du Sénégal en décembre 2025 », souligne la direction de l'entreprise.

Le résultat des activités ordinaires connait pour sa part une hausse de 28% à 2,623 milliards FCFA contre 2,051 milliards FCFA à fin mars 2025. De l'avis des responsables de TotalEnergies Marketing Sénégal, cette amélioration est essentiellement attribuable à une progression des marges, notamment sur les produits lubrifiants.

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