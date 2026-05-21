Afrique de l'Ouest: Sécuritaire alimentaire - Le pays investit dans la résilience des systèmes

Le Programme de résilience du système alimentaire en Afrique de l'Ouest (Fsrp) a organisé, ce mercredi 20 mai 2026 à Dakar, une session d'information et de sensibilisation destinée aux professionnels des médias sur les enjeux liés à sa mise en oeuvre au Sénégal.

La rencontre qui a réuni des journalistes spécialisés en économie, agriculture, élevage, environnement et climat, ce mercredi 20 mai 2026 à Dakar, visait à renforcer la compréhension des actions du Programme de résilience du système alimentaire en Afrique de l'Ouest (Fsrp) dont la phase III concerne le Sénégal.

Un programme régional (sept (7) pays d'Afrique, dont la Sierra Leone) en 3 phases qui vise à inverser les tendances alarmantes des pays de la sous-région en matière de sécurité alimentaire.

Avec un financement de 200 millions de dollars (130 milliards FCFA) approuvé par la Banque mondiale le 18 janvier 2024, auquel s'ajoutent 30 millions du FIDA, plus de 600 000 bénéficiaires directs sont visés, dont 40% de femmes.

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Prenant la parole à l'ouverture des travaux, le coordonnateur national du Fsrp Sénégal, le Dr Mouhamadou Lamine Dia, a rappelé que les systèmes alimentaires ouest-africains font face à de nombreux défis liés notamment aux changements climatiques, aux crises économiques, à la pression démographique et aux tensions sur les marchés internationaux.

Selon lui, le FSRP constitue une réponse régionale portée par la Cedeao, le Coraf, avec l'appui de la Banque mondiale et du Fida.

130 milliards Fcfa sur 6 ans.

Au Sénégal, le programme est placé sous la tutelle du ministère de l'Agriculture, de la souveraineté alimentaire et de l'élevage et bénéficie d'un financement d'environ 130 milliards de FCfa sur une période de six ans.

Le coordonnateur national a détaillé plusieurs investissements structurants dans le cadre du programme. Il a notamment cité la réalisation de 1 000 hectares de fermes agricoles modernes dédiées aux Coopératives agricoles communautaires (Cac), l'aménagement de 4 700 hectares de Périmètres irrigués villageois (Piv) dans la vallée du fleuve Sénégal, ainsi que la mise en place d'un mécanisme de financement à coûts partagés destiné aux promoteurs privés, aux coopératives et aux acteurs innovants des chaînes de valeur agricoles et pastorales.

Dans le secteur de l'élevage, le Fsrp prévoit également la construction de 100 parcs à vaccination à travers le pays, dont les 15 premiers sont actuellement en phase de finalisation. Le programme intervient aussi dans la modernisation des postes d'inspection frontaliers et vétérinaires afin de renforcer le contrôle sanitaire et les échanges commerciaux dans l'espace sous régional.

Les médias, acteurs clé du programme

Le Dr Mouhamadou Lamine Dia a insisté sur la place centrale des médias dans l'accompagnement de ces transformations. « La réussite d'un programme de cette envergure ne dépend pas uniquement des investissements réalisés. Elle repose également sur la capacité des populations à comprendre les objectifs du programme et les opportunités qu'il offre », a-t-il déclaré.

Il a ainsi qualifié les médias de « partenaires stratégiques » pour assurer la sensibilisation des populations et favoriser une meilleure appropriation des actions du programme dans les territoires.

De son côté, le coordonnateur du Collectif des journalistes économiques du Sénégal (Cojes), Dialigué Faye, a salué l'initiative qu'il juge « essentielle » dans le contexte actuel marqué par les enjeux de sécurité alimentaire et de productivité agricole.

Selon lui, l'efficacité des interventions du Fsrp dépend largement de leur compréhension par les populations bénéficiaires, d'où la nécessité d'un traitement médiatique rigoureux et accessible des questions agricoles et alimentaires.

Le responsable du Cojes a plaidé pour une implication plus poussée des journalistes dans le suivi du programme, notamment à travers des visites de terrain et des sessions régulières d'échanges. Il a également insisté sur le rôle des médias dans l'alerte et le contrôle citoyen concernant la qualité des réalisations et l'exécution des projets.

« Le journaliste a aussi pour rôle d'alerter lorsqu'il y a des défaillances dans certaines réalisations », a-t-il souligné, appelant à un partenariat durable entre le Fsrp et les organisations professionnelles des médias.

Le Programme de résilience du système alimentaire est un programme quinquennal mis en oeuvre dans sept (7) pays d'Afrique, dont la Sierra Leone.